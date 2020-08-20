Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşıdı

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Hız kesmeden insanlık alemini sarsmaya devam eden koronavirüs salgını pek çok firmanın zarara girmesine ve küçülmesine neden oldu. Bununla birlikte formatı uygun olan teknoloji firmaları adeta coşuyor. Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşımayı başardı.

Dünyanın en değerli şirketi

Son dönemde AMD’nin borsadaki müthiş rallisini gündeme getirmiştik ancak Apple da ondan aşağı kalmadı. Pandeminin ilk döneminde ekonomik kaygılar artınca Apple hisseleri 224$ seviyesine kadar inmişti. Şimdi ise 467$ seviyesine değmiş durumda. Yani iki kat artış gösterdi.

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Apple’ın yükselişindeki en büyük etkenlerden birisi evden çalışma konseptinin yaygınlaşması sonrasında tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında artış yaşanması. Pandemi sürdüğü için de önümüzdeki dönem yine ilginin devam edeceği düşünülüyor.

Diğer taraftan Apple News+, Apple TV+, Apple Arcade gibi hizmetlerin giderek daha fazla kullanıcı kazanması. Bu sayede Hizmetler bölümü rekor gelir elde etmişti. Yine bu bölüm de büyümeye devam edecek.

Eğer bir ülke olsaydı Apple toplam pazar değeri ile dokuzuncu en zengin ülke olacaktı. Firma toplam 187 ülkenin gelirinden daha fazla değere sahip. Önümüzdeki dönemde de Apple’ın bu artışı sürdürmesi bekleniyor.

Diğer taraftan 2 trilyon dolar barajını aslında geçen yıl Saudi Aramco geçmeyi başarmıştı ancak şu sıralar 1.8 trilyon dolar civarında seyrediyor. Microsoft’un pazar değeri 1.6 trilyon dolar iken Google’ın ise 1 trilyon dolar civarında.

https://www.techpowerup.com/271166/apple-hits-usd-2-trillion-valuation-mark-just-2-years-after-it-hit-usd-1-trillion

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