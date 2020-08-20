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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşıdı

    Pandemi döneminde satışlarını arttırmayı başaran ve gelecek için güven veren Apple’ın hisseleri 467$ seviyesine değdi ve toplam pazar değerini 2 trilyon dolara taşıdı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşıdı
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    Hız kesmeden insanlık alemini sarsmaya devam eden koronavirüs salgını pek çok firmanın zarara girmesine ve küçülmesine neden oldu. Bununla birlikte formatı uygun olan teknoloji firmaları adeta coşuyor. Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşımayı başardı.

    Dünyanın en değerli şirketi

    Son dönemde AMD’nin borsadaki müthiş rallisini gündeme getirmiştik ancak Apple da ondan aşağı kalmadı. Pandeminin ilk döneminde ekonomik kaygılar artınca Apple hisseleri 224$ seviyesine kadar inmişti. Şimdi ise 467$ seviyesine değmiş durumda. Yani iki kat artış gösterdi.

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    Apple’ın yükselişindeki en büyük etkenlerden birisi evden çalışma konseptinin yaygınlaşması sonrasında tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında artış yaşanması. Pandemi sürdüğü için de önümüzdeki dönem yine ilginin devam edeceği düşünülüyor.

    Diğer taraftan Apple News+, Apple TV+, Apple Arcade gibi hizmetlerin giderek daha fazla kullanıcı kazanması. Bu sayede Hizmetler bölümü rekor gelir elde etmişti. Yine bu bölüm de büyümeye devam edecek.

    Eğer bir ülke olsaydı Apple toplam pazar değeri ile dokuzuncu en zengin ülke olacaktı. Firma toplam 187 ülkenin gelirinden daha fazla değere sahip. Önümüzdeki dönemde de Apple’ın bu artışı sürdürmesi bekleniyor.

    Diğer taraftan 2 trilyon dolar barajını aslında geçen yıl Saudi Aramco geçmeyi başarmıştı ancak şu sıralar 1.8 trilyon dolar civarında seyrediyor. Microsoft’un pazar değeri 1.6 trilyon dolar iken Google’ın ise 1 trilyon dolar civarında.



    https://www.techpowerup.com/271166/apple-hits-usd-2-trillion-valuation-mark-just-2-years-after-it-hit-usd-1-trillion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 gün en beğenilen
    Ama apple batıyordu dandroid fanları öyle diyordu.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 13 sa.
    Vay be Steve Jobs arkadaşıyla beraber garajda kurdu Apple’ı şimdi geldiği noktaya bak.
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    bjkyener 1 gün (düzenlendi)
    Xiaomi, Apple dan fazla fiyata telefon satınca müşteri tercihini her zaman Apple dan yana kullanır Adamlarda beyin var coronada satışlarını en çok arttıran firma çingeneler telefon fiyatlarını arttırınca Apple indirime gitti 5000-6000 tl üstünde milletin gideceği dükkan belli
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 gün en beğenilen
    Ama apple batıyordu dandroid fanları öyle diyordu.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün 12 Angry Men
    Gemilerde batarken havada çıkıyormuş gibi gözükür herhalde o hesap dedikleri
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    galaxyg (Yağız Tümer) 1 gün 12 Angry Men
    'Tabi ya epıl batcak bAk nokia ya Da BatmAz diyolardıı ee epıl da batçak ben alamıyorum kimse alamıcak oh 'Cidden 10 yıldır apple batcak ayağı yapıyolar tuhaf kitle gerçekten Hala bi gün batacağına inanlar var 2 trilyonu 2 milyon zannediyolar
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 gün
    borsa spekülatörleri ile yapıyor... yoksa o kadar etmez apple şeytanın markası...
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    berkan 197 1 gün
    Coronayla ne alaka apple pazar değeri?
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    Elektrikliarabasever 1 gün (düzenlendi)
    TİTRE HUAWEI
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    ogameci 1 gün
    yakışır
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