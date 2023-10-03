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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Apple Pencil'ın kilit özelliği ortaya çıktı

    iPad kullanıcılarının vazgeçilmez aksesuarı Apple Pencil, en son beş yıl önce yenilenmişti. Apple Pencil 3'ün farklı kullanım amaçlarına özel uçlar sunacağı iddia ediliyor.
    apple pencil 3 kilit özelliği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, Ekim 2018’de üçüncü nesil iPad Pro ile birlikte manyetik olarak şarj olan ve daha rahat tutuş sağlayan yeni tasarımıyla Apple Pencil 2’yi tanıtmıştı. Uzunca bir sürenin ardından yeni nesil Apple Pencil hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Apple Pencil 3. nesil, değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacak.

    Farklı kullanımlara uygun mıknatıslı uçlarla gelecek

    Apple Pencil 3, iPad kullanıcısının ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak farklı şekilde yeni uçlarla gelecek. Örneğin; teknik çizim için ayrı, boyama için ayrı ucu olacak. Birinci ve ikinci nesil Apple Pencil’ın da ucu değiştirilebiliyor ancak uçlar çevirilerek açılıyor ve tek tip. Uç kaybolduğunda veya zarar gördüğünde yenisini satın almak gerekiyor. 3. nesil Apple Pencil’ın uçları mıknatıslı olacak; böylelikle çok daha kolay şekilde değiştirilebilecek. Ancak aynı zamanda uçlar daha kolay kaybolabilir. Apple’ın bunu nasıl önleyeceği henüz belli değil.

    iPad Pro'lar OLED ekranla yenileniyor

    Apple Pencil 3 bir yana, Apple’ın 2024 iPad Pro modelinde OLED ekran kullanması bekleniyor. Ayrıca giriş seviye iPad için Magic Keyboard Folio aksesuarına çok benzeyecek daha büyük trackpad’li yeniden tasarlanmış Magic Keyboard ile gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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