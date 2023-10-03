Yeni nesil Apple Pencil'ın kilit özelliği ortaya çıktı

Farklı kullanımlara uygun mıknatıslı uçlarla gelecek
Apple Pencil 3, iPad kullanıcısının ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak farklı şekilde yeni uçlarla gelecek. Örneğin; teknik çizim için ayrı, boyama için ayrı ucu olacak. Birinci ve ikinci nesil Apple Pencil’ın da ucu değiştirilebiliyor ancak uçlar çevirilerek açılıyor ve tek tip. Uç kaybolduğunda veya zarar gördüğünde yenisini satın almak gerekiyor. 3. nesil Apple Pencil’ın uçları mıknatıslı olacak; böylelikle çok daha kolay şekilde değiştirilebilecek. Ancak aynı zamanda uçlar daha kolay kaybolabilir. Apple’ın bunu nasıl önleyeceği henüz belli değil.
iPad Pro'lar OLED ekranla yenileniyor
Apple Pencil 3 bir yana, Apple’ın 2024 iPad Pro modelinde OLED ekran kullanması bekleniyor. Ayrıca giriş seviye iPad için Magic Keyboard Folio aksesuarına çok benzeyecek daha büyük trackpad’li yeniden tasarlanmış Magic Keyboard ile gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.