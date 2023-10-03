Yeni nesil Apple Pencil'ın kilit özelliği ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple, Ekim 2018’de üçüncü nesil iPad Pro ile birlikte manyetik olarak şarj olan ve daha rahat tutuş sağlayan yeni tasarımıyla Apple Pencil 2’yi tanıtmıştı. Uzunca bir sürenin ardından yeni nesil Apple Pencil hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Apple Pencil 3. nesil, değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacak.

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Farklı kullanımlara uygun mıknatıslı uçlarla gelecek

Apple Pencil 3, iPad kullanıcısının ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak farklı şekilde yeni uçlarla gelecek. Örneğin; teknik çizim için ayrı, boyama için ayrı ucu olacak. Birinci ve ikinci nesil Apple Pencil’ın da ucu değiştirilebiliyor ancak uçlar çevirilerek açılıyor ve tek tip. Uç kaybolduğunda veya zarar gördüğünde yenisini satın almak gerekiyor. 3. nesil Apple Pencil’ın uçları mıknatıslı olacak; böylelikle çok daha kolay şekilde değiştirilebilecek. Ancak aynı zamanda uçlar daha kolay kaybolabilir. Apple’ın bunu nasıl önleyeceği henüz belli değil.

iPad Pro'lar OLED ekranla yenileniyor

Apple Pencil 3 bir yana, Apple’ın 2024 iPad Pro modelinde OLED ekran kullanması bekleniyor. Ayrıca giriş seviye iPad için Magic Keyboard Folio aksesuarına çok benzeyecek daha büyük trackpad’li yeniden tasarlanmış Magic Keyboard ile gelecek.

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