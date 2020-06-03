Apple Pencil'a yeni renk seçeneği geliyor

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Apple Pencil, ilk nesil iPad Pro'nun yanı sıra 9 Eylül 2015'te piyasaya sürülen bir stylus kalem aksesuarıdır. Daha sonra 2018 iPad Pro için tasarlanan Apple Pencil 2 çıktı ve daha yeni iPad Pro modelleriyle de kullanılabiliyor.

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Cep yakan fiyata sahip

Çıktığı zamandan, bu tarihe kadar, hem Apple Pencil 1 hem de 2 sadece beyaz renkte mevcuttu. Ama şimdi, farklı bir renk seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Apple konusunda güvenilir bir haber kaynağı olan MacRumors'un verdiği bilgilere göre, Apple Pencil bir sonraki üretiminde siyah renk seçeneği ile de gelecek.

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Her ne kadar renk olarak sadece siyaha vurgu yapılmış olsa da, bazı kaynaklara göre Apple Pencil birkaç farklı renk seçeneği de sunabilir. Ülkemizde de satışta olan Apple Pencil'ın birinci nesli 699 TL, ikinci nesli ise 999 TL fiyat etiketine sahip. Siyah rengin tam olarak ne zaman satışa çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.macrumors.com/2020/06/02/future-apple-pencil-black-color/

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