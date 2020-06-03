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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Pencil'a yeni renk seçeneği geliyor

    Sızan yeni bilgilere göre, yaklaşık beş yıl önce piyasaya sürülen Apple Pencil, yeni bir renk seçeneği ile de piyasaya sürülecek.
    21 sa.
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple Pencil'a yeni renk seçeneği geliyor
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    Apple Pencil, ilk nesil iPad Pro'nun yanı sıra 9 Eylül 2015'te piyasaya sürülen bir stylus kalem aksesuarıdır. Daha sonra 2018 iPad Pro için tasarlanan Apple Pencil 2 çıktı ve daha yeni iPad Pro modelleriyle de kullanılabiliyor.

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    Cep yakan fiyata sahip

    Çıktığı zamandan, bu tarihe kadar, hem Apple Pencil 1 hem de 2 sadece beyaz renkte mevcuttu. Ama şimdi, farklı bir renk seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Apple konusunda güvenilir bir haber kaynağı olan MacRumors'un verdiği bilgilere göre, Apple Pencil bir sonraki üretiminde siyah renk seçeneği ile de gelecek.

    Apple Pencil'a yeni renk seçeneği geliyor
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    Her ne kadar renk olarak sadece siyaha vurgu yapılmış olsa da, bazı kaynaklara göre Apple Pencil birkaç farklı renk seçeneği de sunabilir. Ülkemizde de satışta olan Apple Pencil'ın birinci nesli 699 TL, ikinci nesli ise 999 TL fiyat etiketine sahip. Siyah rengin tam olarak ne zaman satışa çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://www.macrumors.com/2020/06/02/future-apple-pencil-black-color/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 18 sa.
    Farklı lacivert tonlarında olması gerekir.
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    evlbleef 19 sa.
    Her yıl Airpods'a da yeni renk seçeneği geliyor diye haber çıkar ama gelmez.

    Pencil'a gelecek mi görelim.
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    drjacob (... ) 20 sa.
    fiyatı beyaz'a göre daha pahalı olur
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    Confather (Kaan Timur) 20 sa.
    Tüh daha yeni aldık, renklisini bekleseymişiz.
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    FoBç (Fırat Orak) 20 sa. yeni yorumcu
    Apple Pencil'ın birinci nesli 699 TL, ikinci nesli ise 999 TL İse yen nesil ne kadar olacak bir iPhone 6 rahat alınır gibi gözüküyor ????
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