“iPhone 15 serisi hayal kırıklığı oldu”

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisini tanıtmasının ardından pazardaki rakiplerinden birbiri ardına iğneleyici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Apple’ı eleştiri veya dalga geçme trendine Honor markası da katıldı.

Honor’dan Apple’a salvolar

Çanta aksesuarı şeklinde tasarladığı Honor V Purse katlanabilir akıllı telefonunun lansmanına hazırlanan Honor markası Apple’ın etkinliğinden pek memnun kalmamış. Honor patronu George Zhao, iPhone 15 serisini eleştirmekten geri durmadı.

Çanta şeklindeki fütüristtik Honor V Purse satışa çıkıyor 1 hf. önce eklendi

Zhao lansmandan önce insanların hemen her şeyi öğrendiğini ve neyi beklediğini bildiğini, herhangi bir sürpriz olmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor. Zhao yenilik anlamında iPhone 15 serisinin pek bir şey sunamadığını, USB Tip-C ve periskop lenslerin bir Android üreticisini etkilemediğini ifade ediyor.

Apple’ın en fazla eksik olduğu konunun ise halen daha katlanabilir telefon akımına adım atmamış olması olduğu vurgulanıyor. Kavisli ekranlarla başlayan ve neredeyse 10 yılını dolduran esnek ekran trendine Apple temkinli yaklaşıyor ve en erken 2026 yılında katlanabilir bir iPhone bekleniyor. Bu da önemli bir segmentin Android hakimiyeti altında kalmasını sağlıyor.

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Honor patronu Apple’ı eleştirdi