“iPhone 15 serisi hayal kırıklığı oldu”

Honor’dan Apple’a salvolar
Çanta aksesuarı şeklinde tasarladığı Honor V Purse katlanabilir akıllı telefonunun lansmanına hazırlanan Honor markası Apple’ın etkinliğinden pek memnun kalmamış. Honor patronu George Zhao, iPhone 15 serisini eleştirmekten geri durmadı.
Zhao lansmandan önce insanların hemen her şeyi öğrendiğini ve neyi beklediğini bildiğini, herhangi bir sürpriz olmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor. Zhao yenilik anlamında iPhone 15 serisinin pek bir şey sunamadığını, USB Tip-C ve periskop lenslerin bir Android üreticisini etkilemediğini ifade ediyor.
Apple’ın en fazla eksik olduğu konunun ise halen daha katlanabilir telefon akımına adım atmamış olması olduğu vurgulanıyor. Kavisli ekranlarla başlayan ve neredeyse 10 yılını dolduran esnek ekran trendine Apple temkinli yaklaşıyor ve en erken 2026 yılında katlanabilir bir iPhone bekleniyor. Bu da önemli bir segmentin Android hakimiyeti altında kalmasını sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.