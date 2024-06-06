Rekabet Kurulu, Apple’a App Store özelinde soruşturma açtı

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Tam Boyutta Gör Apple, hem kendi ülkesinde hem de AB’de App Store’da alternatif ödeme sistemlerine izin vermemesi nedeniyle düzenleyici kurumların radarında ve yaptırımları altında. Şimdi ise Rekabet Kurulu, App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Apple’a soruşturma açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında ilgili sektörün yapısının, işleyişinin ve sektördeki olası yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması amacıyla "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" yürütüldüğü belirtildi. Bu incelemeler sonucunda ise Apple'ın, App Store'da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıktığı bildirildi.

Yapılan açıklamada geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiği belirtiliyor. Bu engelleme nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamadıklarının da altı çiziliyor. Rekabet Kurumu, bu nedenle kullanıcıların daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkanlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerektiğini bildirdi.

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Aynı zamanda Apple’ın uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesini de engellediği belirtiliyor. Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği yine incelenecek alanalar arasında olacak.

Apple tarafından uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri bakımından getirilen bir diğer kısıtlamanın, uygulama içindeki satın alımlarda Apple'ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması olduğu aktarılarak, uygulama içi dijital içerik satımına ilişkin işlemlerin Apple'ın ödeme sistemi aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulduğu ifade edildi. Tüm bu saptamalar ışığında Rekabet Kurulu, Apple’ın Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldı.

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Rekabet Kurulu, Apple’a App Store özelinde soruşturma açtı