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    Anlık Bildirim

    Apple, giderek Samsung’tan uzaklaşmaya çalışıyor

    Her ne kadar Apple ile Samsung birbirinin en büyük rakipleri gibi görünse birbirlerine oldukça bağımlılar. Samsung’un üretim gücü iPhone’ları besliyor ancak Apple artık uzaklaşma niyetinde.
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    apple samsung Tam Boyutta Gör
    Apple ile Samsung’un rekabeti her geçen yıl daha da sertleşiyor olabilir ancak iki teknoloji devi de uzunca bir süredir birbirine derinden bağlı durumda. Samsung’un üretim yetenekleri iPhone’ların ekranından işlemcisine kadar kullanılıyor. Ancak iPhone 14 serisi ile işler oldukça değişmiş görünüyor.

    Apple, Samsung'tan uzaklaşıyor

    Apple, mobil cihazları için Samsung'a olan bağımlılığını yavaş yavaş azaltıyor Şirket zaten işlemcilerini üretmek için Samsung Foundry'den TSMC'ye geçiş yapmıştı. Ayrıca Apple Watch'lar için Samsung Display'den OLED panel satın almayı durdurarak LG ve BOE'ye yönelmişti. DSCC (Display Supply Chain Consultants) analisti Ross Young tarafından paylaşılan son bilgilere göre ise Apple, iPhone 14 Pro Max’te kullandığı OLED panellerinin çoğunu Samsung Display yerine LG Display'den karşıladı. Diğer modellerde Samsung önde olsa da bu trend devam ederse Samsung Display artık Apple cihazları için en büyük OLED panel tedarikçisi olmayacak.

    Öte yandan Apple’ın Samsung ile bağlarını hem koparmayacağı oldukça aşikâr. Zira Apple’ın yeni nesil iPad Pro modellerinde kullanılmak için Samsung’tan özel bir OLED teknolojisi talep ettiği belirtiliyor. Yeni OLED panellerin daha parlak ancak aynı zamanda daha uzun ömürlü olması hedefleniyor. Gelecekteki Apple Watch Ultra modelleri için de Apple’in MicroLED ekranlara geçiş yapacağı geçtiğimiz haftalarda bildirilmişti. Samsung, MicroLED konusunda oldukça güçlü bir durumda ve muhtemelen Apple’ın seçenekleri arasında yukarılarda yer alıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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