Apple, giderek Samsung’tan uzaklaşmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör Apple ile Samsung’un rekabeti her geçen yıl daha da sertleşiyor olabilir ancak iki teknoloji devi de uzunca bir süredir birbirine derinden bağlı durumda. Samsung’un üretim yetenekleri iPhone’ların ekranından işlemcisine kadar kullanılıyor. Ancak iPhone 14 serisi ile işler oldukça değişmiş görünüyor.

Apple, Samsung'tan uzaklaşıyor

Apple, mobil cihazları için Samsung'a olan bağımlılığını yavaş yavaş azaltıyor Şirket zaten işlemcilerini üretmek için Samsung Foundry'den TSMC'ye geçiş yapmıştı. Ayrıca Apple Watch'lar için Samsung Display'den OLED panel satın almayı durdurarak LG ve BOE'ye yönelmişti. DSCC (Display Supply Chain Consultants) analisti Ross Young tarafından paylaşılan son bilgilere göre ise Apple, iPhone 14 Pro Max’te kullandığı OLED panellerinin çoğunu Samsung Display yerine LG Display'den karşıladı. Diğer modellerde Samsung önde olsa da bu trend devam ederse Samsung Display artık Apple cihazları için en büyük OLED panel tedarikçisi olmayacak.

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Öte yandan Apple’ın Samsung ile bağlarını hem koparmayacağı oldukça aşikâr. Zira Apple’ın yeni nesil iPad Pro modellerinde kullanılmak için Samsung’tan özel bir OLED teknolojisi talep ettiği belirtiliyor. Yeni OLED panellerin daha parlak ancak aynı zamanda daha uzun ömürlü olması hedefleniyor. Gelecekteki Apple Watch Ultra modelleri için de Apple’in MicroLED ekranlara geçiş yapacağı geçtiğimiz haftalarda bildirilmişti. Samsung, MicroLED konusunda oldukça güçlü bir durumda ve muhtemelen Apple’ın seçenekleri arasında yukarılarda yer alıyor.

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