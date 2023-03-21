Apple, giderek Samsung’tan uzaklaşmaya çalışıyor

Apple, Samsung'tan uzaklaşıyor
Apple, mobil cihazları için Samsung'a olan bağımlılığını yavaş yavaş azaltıyor Şirket zaten işlemcilerini üretmek için Samsung Foundry'den TSMC'ye geçiş yapmıştı. Ayrıca Apple Watch'lar için Samsung Display'den OLED panel satın almayı durdurarak LG ve BOE'ye yönelmişti. DSCC (Display Supply Chain Consultants) analisti Ross Young tarafından paylaşılan son bilgilere göre ise Apple, iPhone 14 Pro Max’te kullandığı OLED panellerinin çoğunu Samsung Display yerine LG Display'den karşıladı. Diğer modellerde Samsung önde olsa da bu trend devam ederse Samsung Display artık Apple cihazları için en büyük OLED panel tedarikçisi olmayacak.
Öte yandan Apple’ın Samsung ile bağlarını hem koparmayacağı oldukça aşikâr. Zira Apple’ın yeni nesil iPad Pro modellerinde kullanılmak için Samsung’tan özel bir OLED teknolojisi talep ettiği belirtiliyor. Yeni OLED panellerin daha parlak ancak aynı zamanda daha uzun ömürlü olması hedefleniyor. Gelecekteki Apple Watch Ultra modelleri için de Apple’in MicroLED ekranlara geçiş yapacağı geçtiğimiz haftalarda bildirilmişti. Samsung, MicroLED konusunda oldukça güçlü bir durumda ve muhtemelen Apple’ın seçenekleri arasında yukarılarda yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)