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    Anlık Bildirim

    iPhone'un sevilen tuşu, 16 yıl sonra ilk kez değişiyor: İşte yeni tasarım

    Apple, iPhone 15 serisinde tasarım değişikliğine gidecek. Özellikle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde tuş yapısı değişecek. Yeni sızıntı, bunu net bir şekilde gösteriyor.
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    iphone 15 pro tuşları sızdırıldı işte yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Twitter’da paylaşılan CAD görsellerine göre, Apple, 2023 iPhone modelleri ile tuşlarda ilk kez tasarım değişikliğine gidecek. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te birleşik ses düğmesi ve sessize alma (mute) tuşu olacak.

    Sessize alma anahtarına veda!

    iPhone 15 Pro modellerinde sesi açmak ve kısmak için ayrı düğmeler yerine tek bir uzun düğme bulunacak. 2007 ilk iPhone modelinden bu yana mevcut olan sessize alma anahtarı, basılabilen sessize alma tuşuna dönüşecek. Bu tuş, tahmin edeceğiniz üzere iPhone’un zil sesini açıp kapatma işlevi görecek. Hem ses hem de sessize alma tuşlarının katı hal tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Bu, tuşların basıldığında titreşimli geri bildirim vereceği anlamına geliyor.

    Pro modellere özel olacak

    Bu değişikliğin Pro modellere özel olması bekleniyor. Düz iPhone 15 ve 15 Plus modelinde iki fiziksel ses tuşu ve sessize alma anahtarı olacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
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