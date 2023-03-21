iPhone'un sevilen tuşu, 16 yıl sonra ilk kez değişiyor: İşte yeni tasarım

Sessize alma anahtarına veda!
iPhone 15 Pro modellerinde sesi açmak ve kısmak için ayrı düğmeler yerine tek bir uzun düğme bulunacak. 2007 ilk iPhone modelinden bu yana mevcut olan sessize alma anahtarı, basılabilen sessize alma tuşuna dönüşecek. Bu tuş, tahmin edeceğiniz üzere iPhone’un zil sesini açıp kapatma işlevi görecek. Hem ses hem de sessize alma tuşlarının katı hal tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Bu, tuşların basıldığında titreşimli geri bildirim vereceği anlamına geliyor.
Pro modellere özel olacak
Bu değişikliğin Pro modellere özel olması bekleniyor. Düz iPhone 15 ve 15 Plus modelinde iki fiziksel ses tuşu ve sessize alma anahtarı olacak.
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)