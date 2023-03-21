iPhone'un sevilen tuşu, 16 yıl sonra ilk kez değişiyor: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Twitter’da paylaşılan CAD görsellerine göre, Apple, 2023 iPhone modelleri ile tuşlarda ilk kez tasarım değişikliğine gidecek. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te birleşik ses düğmesi ve sessize alma (mute) tuşu olacak.

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Sessize alma anahtarına veda!

iPhone 15 Pro modellerinde sesi açmak ve kısmak için ayrı düğmeler yerine tek bir uzun düğme bulunacak. 2007 ilk iPhone modelinden bu yana mevcut olan sessize alma anahtarı, basılabilen sessize alma tuşuna dönüşecek. Bu tuş, tahmin edeceğiniz üzere iPhone’un zil sesini açıp kapatma işlevi görecek. Hem ses hem de sessize alma tuşlarının katı hal tasarımına sahip olduğu söyleniyor. Bu, tuşların basıldığında titreşimli geri bildirim vereceği anlamına geliyor.

Pro modellere özel olacak

Bu değişikliğin Pro modellere özel olması bekleniyor. Düz iPhone 15 ve 15 Plus modelinde iki fiziksel ses tuşu ve sessize alma anahtarı olacak.

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