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    Apple, satışı yasaklanan Apple Watch için temyize gitti

    Apple, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'ye yönelik ABD yasağını temyize götürdü. Apple, yasağın yürürlüğe girdiği gün, yasaklı modelleri raflara geri getirmek için "tüm önlemleri" aldığını açıkladı.
    Apple, satışı yasaklanan Apple Watch için temyize gitti Tam Boyutta Gör
    Mahkeme kayıtlarına göre Apple, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin ABD'de satışını yasaklama kararını temyize götürdü. Şirket ayrıca, yasaklanan modellerin yeniden tasarlanmış versiyonları hakkında bir karar verilene kadar en az iki hafta süreyle yasağın acil olarak durdurulmasını talep ediyor.

    Apple: “Telafisi mümkün olmayan zarara uğrarız”

    Apple, Reuters'a yaptığı açıklamada, “ITC kararına ve bunun sonucunda ortaya çıkan yasaklama kararına kesinlikle katılmıyoruz. Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

    Apple'ın en popüler olduğunu söylediği modeller, ITC'nin sağlık teknolojileri firması Masimo tarafından patenti alınan kan oksijen satürasyonu teknolojisini ihlal ettiğine karar vermesinin ardından yasaklanmıştı. Bu karar geçtiğimiz gün ABD Başkan’ı Biden tarafından da veto edilmedi ve ürünler tam anlamıyla ülkede yasaklandı.

    Apple’ın avukatları, modellerin yasal işlemler sırasında raflarda kalmaması halinde 3 trilyon dolarlık şirketin "telafisi mümkün olmayan zarara uğrayacağını" iddia etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin 12 Ocak 2024 tarihinde Watch modellerinin yeniden tasarlanmış versiyonları hakkında bir karar vermesi planlanıyor. Apple, en azından, Gümrüğün bu kararı vermesine yetecek bir süre için yasağın ertelenmesini istiyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/biden-administration-allows-us-trade-tribunals-ban-apple-watch-imports-2023-12-26/ https://www.theverge.com/2023/12/26/24015238/apple-watch-ban-response-store-appeal-stay-court https://www.documentcloud.org/documents/24238097-apple-watch-masimo-itc-appeal?responsive=1&title=1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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