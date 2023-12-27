Tam Boyutta Gör Mahkeme kayıtlarına göre Apple, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin ABD'de satışını yasaklama kararını temyize götürdü. Şirket ayrıca, yasaklanan modellerin yeniden tasarlanmış versiyonları hakkında bir karar verilene kadar en az iki hafta süreyle yasağın acil olarak durdurulmasını talep ediyor.

Apple: “Telafisi mümkün olmayan zarara uğrarız”

Apple, Reuters'a yaptığı açıklamada, “ITC kararına ve bunun sonucunda ortaya çıkan yasaklama kararına kesinlikle katılmıyoruz. Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Apple'ın en popüler olduğunu söylediği modeller, ITC'nin sağlık teknolojileri firması Masimo tarafından patenti alınan kan oksijen satürasyonu teknolojisini ihlal ettiğine karar vermesinin ardından yasaklanmıştı. Bu karar geçtiğimiz gün ABD Başkan’ı Biden tarafından da veto edilmedi ve ürünler tam anlamıyla ülkede yasaklandı.

Apple’ın avukatları, modellerin yasal işlemler sırasında raflarda kalmaması halinde 3 trilyon dolarlık şirketin "telafisi mümkün olmayan zarara uğrayacağını" iddia etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin 12 Ocak 2024 tarihinde Watch modellerinin yeniden tasarlanmış versiyonları hakkında bir karar vermesi planlanıyor. Apple, en azından, Gümrüğün bu kararı vermesine yetecek bir süre için yasağın ertelenmesini istiyor.

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Apple, satışı yasaklanan Apple Watch için temyize gitti