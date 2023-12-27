Apple, satışı yasaklanan Apple Watch için temyize gitti

Apple: “Telafisi mümkün olmayan zarara uğrarız”
Apple, Reuters'a yaptığı açıklamada, “ITC kararına ve bunun sonucunda ortaya çıkan yasaklama kararına kesinlikle katılmıyoruz. Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri alıyoruz" dedi.
Apple'ın en popüler olduğunu söylediği modeller, ITC'nin sağlık teknolojileri firması Masimo tarafından patenti alınan kan oksijen satürasyonu teknolojisini ihlal ettiğine karar vermesinin ardından yasaklanmıştı. Bu karar geçtiğimiz gün ABD Başkan’ı Biden tarafından da veto edilmedi ve ürünler tam anlamıyla ülkede yasaklandı.
Apple’ın avukatları, modellerin yasal işlemler sırasında raflarda kalmaması halinde 3 trilyon dolarlık şirketin "telafisi mümkün olmayan zarara uğrayacağını" iddia etti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin 12 Ocak 2024 tarihinde Watch modellerinin yeniden tasarlanmış versiyonları hakkında bir karar vermesi planlanıyor. Apple, en azından, Gümrüğün bu kararı vermesine yetecek bir süre için yasağın ertelenmesini istiyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/biden-administration-allows-us-trade-tribunals-ban-apple-watch-imports-2023-12-26/ https://www.theverge.com/2023/12/26/24015238/apple-watch-ban-response-store-appeal-stay-court https://www.documentcloud.org/documents/24238097-apple-watch-masimo-itc-appeal?responsive=1&title=1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.