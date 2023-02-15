Apple, ses sanatçıların seslerini yapay zeka eğitimi için kullanıyor

Spotify'ın sesli kitap firmasının müşterileri, Apple'ın yapay zeka eğitiminde seslerini kullanmasına izin veren, kabul ettikleri bir sözleşme maddesi hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini söylüyorlar. Öte yandan Apple, bu yılın başlarında tamamen yapay zeka sesleri tarafından oluşturulan sesli kitapları Apple Books’a dahil etmişti. Yayıncılar ve profesyonel seslendirme sanatçıları ise bunun önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldırdığını söylemekte.
Apple, yapay zeka eğitiminde sanatçı seslerini kullanmış olabilir
Apple ise yapay zeka sesli kitapların çok okuyucusu veya alıcısı olmayan eserlerde kullanma niyetinde. Bu eserler ders kitapları, küçük baskılar veya belirli aralıklarla yayınlanan düşük tirajlı yayınları kapsıyor. Ancak Spotify’a ait olan Findaway adlı bir şirketle çalışan seslendirme sanatçıları ve yazarları, Apple’ın seslerini kendi yapay zeka aracını eğitmek için kullandığını iddia ediyor.
Öte yandan yazarlar ve seslendirme sanatçıları, güncellenmiş sözleşmeleri imzalarda bunun kendilerine açıkça belirtilmediğinden şikayetçi. Ek olarak bu maddenin ne zaman eklendiği de tam olarak belli değil.
Bunların yanında Findaway ile yaptıkları sözleşmenin Apple'ın eserlerini kullanmasına izin veren opsiyonu iptal etme seçeneğini içerdiği bildiriliyor. Yazar Isobel Starling bu hakkın kullanılmasını hemen talep ettiğini ve Findaway'in de bu talebi Apple'a ilettiğini söylediğini belirtiyor. Ancak bir başka anlatıcı Gary Furlong, Findaway'in kendi talebine henüz yanıt vermediğini söyledi. Öte yandan şimdilik Findaway, Spotify ve Apple tarafından konuya dair bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah