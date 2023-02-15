Apple, ses sanatçıların seslerini yapay zeka eğitimi için kullanıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekaların eğitilmesi için firmalar doğru veriye ihtiyaç duyuyor ancak bu verilerin sahipleri son yıllarda haksızlığa uğradıklarını dile getiriyor. Bunun son örneği ise Apple ile seslendirmenler arasında yaşanıyor.

Spotify'ın sesli kitap firmasının müşterileri, Apple'ın yapay zeka eğitiminde seslerini kullanmasına izin veren, kabul ettikleri bir sözleşme maddesi hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini söylüyorlar. Öte yandan Apple, bu yılın başlarında tamamen yapay zeka sesleri tarafından oluşturulan sesli kitapları Apple Books’a dahil etmişti. Yayıncılar ve profesyonel seslendirme sanatçıları ise bunun önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldırdığını söylemekte.

Apple, yapay zeka eğitiminde sanatçı seslerini kullanmış olabilir

Apple ise yapay zeka sesli kitapların çok okuyucusu veya alıcısı olmayan eserlerde kullanma niyetinde. Bu eserler ders kitapları, küçük baskılar veya belirli aralıklarla yayınlanan düşük tirajlı yayınları kapsıyor. Ancak Spotify’a ait olan Findaway adlı bir şirketle çalışan seslendirme sanatçıları ve yazarları, Apple’ın seslerini kendi yapay zeka aracını eğitmek için kullandığını iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Bu iddianın dayanak noktası ise sözleşmede bulunan bir madde. Bu madde, Apple'a "makine öğrenimi eğitimi ve modelleri için sesli kitap dosyalarını kullanma" hakları veriyor. Findaway’de bir anlatıcı olan Andy Garcia-Ruse, "Amacı bizim yerimizi almak olan bir şeyi eğitmek için sesimizin kullanılması bir ihlal gibi geliyor" dedi.

Apple’dan kabloya güncelleme 10 sa. önce eklendi

Öte yandan yazarlar ve seslendirme sanatçıları, güncellenmiş sözleşmeleri imzalarda bunun kendilerine açıkça belirtilmediğinden şikayetçi. Ek olarak bu maddenin ne zaman eklendiği de tam olarak belli değil.

Bunların yanında Findaway ile yaptıkları sözleşmenin Apple'ın eserlerini kullanmasına izin veren opsiyonu iptal etme seçeneğini içerdiği bildiriliyor. Yazar Isobel Starling bu hakkın kullanılmasını hemen talep ettiğini ve Findaway'in de bu talebi Apple'a ilettiğini söylediğini belirtiyor. Ancak bir başka anlatıcı Gary Furlong, Findaway'in kendi talebine henüz yanıt vermediğini söyledi. Öte yandan şimdilik Findaway, Spotify ve Apple tarafından konuya dair bir açıklama gelmedi.

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Apple, ses sanatçıların seslerini yapay zeka için kullanıyor