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    Apple, ses sanatçıların seslerini yapay zeka eğitimi için kullanıyor

    Sesli kitaplara can veren seslendirme sanatçıları, Apple’ın seslerini yapay zeka eğitimi için kullanmış olabileceğinden şikayet ediyor ve gizli sözleşme maddelerinden bahsediyor.
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    Apple, ses sanatçıların seslerini yapay zeka için kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekaların eğitilmesi için firmalar doğru veriye ihtiyaç duyuyor ancak bu verilerin sahipleri son yıllarda haksızlığa uğradıklarını dile getiriyor. Bunun son örneği ise Apple ile seslendirmenler arasında yaşanıyor.

    Spotify'ın sesli kitap firmasının müşterileri, Apple'ın yapay zeka eğitiminde seslerini kullanmasına izin veren, kabul ettikleri bir sözleşme maddesi hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini söylüyorlar. Öte yandan Apple, bu yılın başlarında tamamen yapay zeka sesleri tarafından oluşturulan sesli kitapları Apple Books’a dahil etmişti. Yayıncılar ve profesyonel seslendirme sanatçıları ise bunun önemli bir gelir kaynağını ortadan kaldırdığını söylemekte.

    Apple, yapay zeka eğitiminde sanatçı seslerini kullanmış olabilir

    Apple ise yapay zeka sesli kitapların çok okuyucusu veya alıcısı olmayan eserlerde kullanma niyetinde. Bu eserler ders kitapları, küçük baskılar veya belirli aralıklarla yayınlanan düşük tirajlı yayınları kapsıyor. Ancak Spotify’a ait olan Findaway adlı bir şirketle çalışan seslendirme sanatçıları ve yazarları, Apple’ın seslerini kendi yapay zeka aracını eğitmek için kullandığını iddia ediyor.

    Apple, ses sanatçıların seslerini yapay zeka için kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Bu iddianın dayanak noktası ise sözleşmede bulunan bir madde. Bu madde, Apple'a "makine öğrenimi eğitimi ve modelleri için sesli kitap dosyalarını kullanma" hakları veriyor. Findaway’de bir anlatıcı olan Andy Garcia-Ruse, "Amacı bizim yerimizi almak olan bir şeyi eğitmek için sesimizin kullanılması bir ihlal gibi geliyor" dedi.

    Öte yandan yazarlar ve seslendirme sanatçıları, güncellenmiş sözleşmeleri imzalarda bunun kendilerine açıkça belirtilmediğinden şikayetçi. Ek olarak bu maddenin ne zaman eklendiği de tam olarak belli değil.

    Bunların yanında Findaway ile yaptıkları sözleşmenin Apple'ın eserlerini kullanmasına izin veren opsiyonu iptal etme seçeneğini içerdiği bildiriliyor. Yazar Isobel Starling bu hakkın kullanılmasını hemen talep ettiğini ve Findaway'in de bu talebi Apple'a ilettiğini söylediğini belirtiyor. Ancak bir başka anlatıcı Gary Furlong, Findaway'in kendi talebine henüz yanıt vermediğini söyledi. Öte yandan şimdilik Findaway, Spotify ve Apple tarafından konuya dair bir açıklama gelmedi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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