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    Apple MagSafe 3 kablosunun yazılımı güncellendi

    Belirli MacBook modellerinde kullanılan 10M1543 numaralı 2 metrelik USB Tip-C MagSafe kablosunun yazılımına güncelleme geldi. Henüz güncellemenin ne getirdiği bilinmiyor. 
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    Apple
    Günümüzde yonga teknolojilerinin girmediği alan kalmadı gibi. Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan kablolar da yonga kullanımının yaygın olduğu alanlardan birisi. Hızlı şarj, voltaj denetleme, akım denetleme, orijinallik denetimi gibi pek çok fonksiyon bu yongalar üzerinden yapılıyor. Haliyle güncelleme alabiliyor.

    USB Tip-C MagSafe 3 kablosuna güncelleme

    M2 MacBook Air, 14 inçlik MacBook Pro 2021 sonrası modeller ve 16 inçlik MacBook Pro 2021 sonrası modellerde kullanılan 10M1543 numaralı 2 metrelik USB Tip-C MagSafe 3 kablosuna güncelleme geldi. Kablonun uyumlu Mac cihazına takıldıktan sonra 3.1.12 sürümüne otomatik olarak güncellendiği belirtiliyor.

    Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için güncelleme ile kabloya ne tür yenilikler geldiği bilinmiyor ancak güç yönetiminin iyileştirilmesi veya daha fazla MacBook modeline uyumlu hale gelmesi tahminler arasında.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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