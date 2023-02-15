Apple MagSafe 3 kablosunun yazılımı güncellendi

USB Tip-C MagSafe 3 kablosuna güncelleme
M2 MacBook Air, 14 inçlik MacBook Pro 2021 sonrası modeller ve 16 inçlik MacBook Pro 2021 sonrası modellerde kullanılan 10M1543 numaralı 2 metrelik USB Tip-C MagSafe 3 kablosuna güncelleme geldi. Kablonun uyumlu Mac cihazına takıldıktan sonra 3.1.12 sürümüne otomatik olarak güncellendiği belirtiliyor.
Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için güncelleme ile kabloya ne tür yenilikler geldiği bilinmiyor ancak güç yönetiminin iyileştirilmesi veya daha fazla MacBook modeline uyumlu hale gelmesi tahminler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah