Apple MagSafe 3 kablosunun yazılımı güncellendi

Günümüzde yonga teknolojilerinin girmediği alan kalmadı gibi. Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan kablolar da yonga kullanımının yaygın olduğu alanlardan birisi. Hızlı şarj, voltaj denetleme, akım denetleme, orijinallik denetimi gibi pek çok fonksiyon bu yongalar üzerinden yapılıyor. Haliyle güncelleme alabiliyor.

USB Tip-C MagSafe 3 kablosuna güncelleme

M2 MacBook Air, 14 inçlik MacBook Pro 2021 sonrası modeller ve 16 inçlik MacBook Pro 2021 sonrası modellerde kullanılan 10M1543 numaralı 2 metrelik USB Tip-C MagSafe 3 kablosuna güncelleme geldi. Kablonun uyumlu Mac cihazına takıldıktan sonra 3.1.12 sürümüne otomatik olarak güncellendiği belirtiliyor.

iPhone 16 Ultra sınırları zorlayacak 1 hf. önce eklendi

Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için güncelleme ile kabloya ne tür yenilikler geldiği bilinmiyor ancak güç yönetiminin iyileştirilmesi veya daha fazla MacBook modeline uyumlu hale gelmesi tahminler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.