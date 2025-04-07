Meta, Llama 4 ile yeni bir yapay zeka çağı başlatıyor

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Tam Boyutta Gör Meta, Llama ailesinin en yeni üyelerini tanıttı: Llama 4. Haftasonu gerçekleşen sürpriz lansmanla duyurulan yeni açık model ailesi, şirketin yapay zeka alanındaki konumunu güçlendiriyor. Bu yeni koleksiyon; Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick ve henüz eğitimi süren Llama 4 Behemoth isimli üç modelden oluşuyor.

Yeni modellerin en dikkat çeken özelliği, yalnızca metin değil; aynı zamanda görsel ve video veriler üzerinde de eğitilmiş olmaları. Bu sayede Meta, çok modlu yani çoklu veri türüyle çalışan yapay zekâ anlayışında önemli bir adım atmış oldu.

Scout ve Maverick modelleri şu anda Meta’nın resmi sitesi Llama.com ve iş ortakları üzerinden erişime açılmış durumda. Henüz kamuya sunulmayan Behemoth modeli ise eğitim aşamasında.

Meta, WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi uygulamalardaki yapay zeka destekli asistanı Meta AI'nin 40 ülkede Llama 4'ü kullanacak şekilde güncellendiğini söylüyor. Multimodal özellikler şimdilik ABD'de İngilizce ile sınırlı.

Llama 4’te “Mixture of Experts” mimarisi

Tam Boyutta Gör Llama 4 ailesi, Meta’nın ilk kez kullandığı “Mixture of Experts” (MoE) mimarisiyle dikkat çekiyor. Bu sistem, verileri alt görevlere bölerek, özel görevlerde uzmanlaşmış alt modellerle yanıt üretimini daha verimli hâle getiriyor.

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Örneğin Llama 4 Maverick, toplamda 400 milyar parametreye sahip olsa da yalnızca 17 milyar parametre aktif olarak kullanılıyor. Scout, 109 milyar toplam parametre ve 17 milyar aktif parametreyle geliyor. Ayrıca, 10 milyon token’lık devasa bir bağlam penceresi sunuyor. Bu da onu çok uzun belgeleri analiz etme ve özetleme gibi görevlerde son derece yetenekli kılıyor.

Scout, tek bir Nvidia H100 GPU ile çalışabiliyorken, Maverick için daha güçlü bir sistem, örneğin bir H100 DGX sunucusu, öneriliyor. Behemoth içinse çok daha üst düzey donanımlar gerekecek. Meta, bu modelin 288 milyar aktif parametreye ve neredeyse iki trilyon parametreye ulaştığını belirtiyor.

Meta, Maverick’in yaratıcı yazım, çok dilli görevler, uzun bağlam analizi ve görsel anlama gibi birçok alanda GPT-4o ve Gemini 2.0 gibi rakipleri geride bıraktığını belirtiyor. Ancak son çıkan GPT-4.5, Gemini 2.5 Pro ve Claude 3.7 Sonnet gibi modellerle kıyaslandığında halen geride kaldığı noktalar bulunuyor. Behemoth’un ise iç testlerde bu modelleri geçtiği, fakat Gemini 2.5 Pro’nun gerisinde kaldığı ifade ediliyor.

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