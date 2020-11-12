Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller

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Apple kısa süre önce düzenlediği Kasım etkinliğinde, ARM tabanlı M1 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk bilgisayarlarını tanıtmıştı. Şirketin ilk özel işlemcisiyle güçlendirilmiş bilgisayarları MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini olarak karşımıza çıktı.

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Ayrıca Bkz. "Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı"

Ancak Apple'ın bununla yetinmeye niyeti yok. Önümüzdeki aylarda daha çok model şirketin kendi işlemcilerine geçiş yapacak. Gelen bilgilere göre bunlardan ilki 24 inç iMac olacak. Bilgisayarın yıl sonunda veya 2021'in birinci çeyreğinde resmiyet kazanabileceği söyleniyor.

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Apple Silicon tüm serilere yansıyacak

2021'in ikinci yarısında ise Apple'ın kendi platformunu temel alan 16 inç MacBook Pro ile tanışacağız. Dahası bu bilgisayarda M1 işlemci kullanılmayacağı, Apple'ın cihaz için daha güçlü bir yonga seti hazırladığı bildiriliyor. 12 ve hatta 16 çekirdekli bir mimariye sahip olabilir.

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Hemen hemen aynı zaman diliminde Apple Silicon tabanlı 14 inç MacBook Pro çıkış yapacak. Bu modellerin her ikisinde de Mini LED ekrana yer verilmesi bekleniyor. Apple'ın Intel'i bırakıp kendi işlemcilere geçiş süreci genel anlamda tüm Mac serilerine yansıyacak.

https://www.gizmochina.com/2020/11/12/apple-silicon-mac-devices-leak

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