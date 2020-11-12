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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller

    Apple kendi işlemcilerine geçiş sürecini M1 yonga setiyle güçlendirilmiş Mac bilgisayarlarını piyasaya sürerek başladı. Şirket önümüzdeki aylarda Apple Silicon tabanlı Mac sayısını daha da artıracak.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller
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    Apple kısa süre önce düzenlediği Kasım etkinliğinde, ARM tabanlı M1 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk bilgisayarlarını tanıtmıştı. Şirketin ilk özel işlemcisiyle güçlendirilmiş bilgisayarları MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini olarak karşımıza çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı"

    Ancak Apple'ın bununla yetinmeye niyeti yok. Önümüzdeki aylarda daha çok model şirketin kendi işlemcilerine geçiş yapacak. Gelen bilgilere göre bunlardan ilki 24 inç iMac olacak. Bilgisayarın yıl sonunda veya 2021'in birinci çeyreğinde resmiyet kazanabileceği söyleniyor.

    Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller
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    Apple Silicon tüm serilere yansıyacak

    2021'in ikinci yarısında ise Apple'ın kendi platformunu temel alan 16 inç MacBook Pro ile tanışacağız. Dahası bu bilgisayarda M1 işlemci kullanılmayacağı, Apple'ın cihaz için daha güçlü bir yonga seti hazırladığı bildiriliyor. 12 ve hatta 16 çekirdekli bir mimariye sahip olabilir.

    Apple Silicon tabanlı Mac sayısı artacak: İşte yaklaşan modeller
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    Hemen hemen aynı zaman diliminde Apple Silicon tabanlı 14 inç MacBook Pro çıkış yapacak. Bu modellerin her ikisinde de Mini LED ekrana yer verilmesi bekleniyor. Apple'ın Intel'i bırakıp kendi işlemcilere geçiş süreci genel anlamda tüm Mac serilerine yansıyacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/12/apple-silicon-mac-devices-leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    (Masaüstü) Mac Pro'larda 2021'de veya 2022'de (belki 2adet) 4 adet, 6 adet, 8 adet M1 (veya revize hali M2, M3) işlemciler kullanılacaktır diye tahmin ediyorum.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım masaüstü pc ler için de işlemci üretirler.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çift M1 işlemci koymak en iyisi
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    cand. 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta 5 oynayabilecek miyiz
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1+ adlı M1'in gelişmiş sürümünü çıkarabilirler. M1'in iki katı güçte yapabilirler.
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