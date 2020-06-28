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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Silicon yongalarını Basemark testleri ile değerlendirebileceğiz

    Grafik performansına oldukça güvenen Apple Silicon yongaları yakın zamanda sahaya inecek. Performansına ne kadar güvendiğini ise Basemark GPU1.2 yazılımı ile test edeceğiz.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Silicon yongalarını Basemark testleri ile değerlendirebileceğiz
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    Apple’ın resmi duyuruyu yapması ile birlikte Mac sistemlerinin ARM mimarisine geçişi de resmen başlamış oldu. İlk Mac Mini geliştirici kiti satışa çıkarken haliyle bu yeni Mac bilgisayarların donanım testleri de merak ediliyor. İlk duyuru Basemark platformundan geldi.

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    Basemark ilk oldu

    Finlandiyalı Basemark Oy girişiminin benchmark yazılımı olan Basemark; GPU 1.2 yazılımı ile Windows, Android ve Linux işletim sistemlerinde farklı grafik birimlerini karşılaştırmaya imkan tanıyor.

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    Basemark yaptığı duyuruda GPU 1.2 test yazılımına Apple Silicon yongalarını yüzde 100 uyumlulukla entegre edebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Çalışmalar tamamlandığında karşılaştırma yapmak da mümkün olacak.

    Apple Silicon olarak adlandırılan ARM yongalarına geçiş lansmanında firma grafik performansına çok güvendiklerini belirtmişti. Önceki nesil Intel veya aynı dönemdeki Intel işlemciler ile nasıl grafik performansı farkı sunacak oldukça merak ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/269055/basemark-gpu-will-be-the-first-benchmark-for-apple-silicon-based-macs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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