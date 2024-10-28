Apple sözünü tutmadı, iPhone 16 bu ülkede artık yasadışı!

Endonezya'da iPhone 16 satışı ve kullanımı yasaklandı!
Endonezya Sanayi Bakanı Gumiwang Kartasasmita, ülkede çalışan iPhone 16'ların yasadışı olduğunu ve kendilerine bildirilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Bu yasağın nedeni, hükümetin Apple'ı ülkedeki yatırım vaatlerini yerine getirmeye zorlamak istemesi. Apple’ın Endonezya'nın altyapısına ve yerel kaynaklarına yatırım yapmak için 109 milyon dolar taahhüt ettiği ancak bunun bir kısmını (95 milyon dolar) karşıladığı bildirildi. Bu açığın Endonezya Sanayi Bakanlığı'nın ülkede satılacak cihazlar için gerekli olan uygun IMEI sertifikalarını vermesini engellediği belirtildi. Bakan Kartasasmita şu açıklamada bulundu: “Biz, Sanayi Bakanlığı olarak, iPhone 16'ya izin veremiyoruz çünkü Apple’ın hala yerine getirmesi gereken taahhütler var.”
Apple’ın bu satış yasağının önüne geçmek için bir planı olup olmadığı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu