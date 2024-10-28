Tam Boyutta Gör Endonezya hükümeti, bu haftanın başlarında Apple’ın ürünlerinin ülkede satışına ve kullanımına yasak getirdi. Bu yasak, iPhone 16 modellerinin hem satışını hem de kullanımını kapsıyor. Peki, halihazırda satılmış olanlar ve turistler için sorun yaratacak bu karar neden alındı? Kısaca, Apple’ın ülkedeki bazı yatırım taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleşti. İşte detaylar:

AB'deki iPhone kullanıcıları Apple uygulamalarını silebilecek! 15 sa. önce eklendi

Endonezya'da iPhone 16 satışı ve kullanımı yasaklandı!

Endonezya Sanayi Bakanı Gumiwang Kartasasmita, ülkede çalışan iPhone 16'ların yasadışı olduğunu ve kendilerine bildirilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Bu yasağın nedeni, hükümetin Apple'ı ülkedeki yatırım vaatlerini yerine getirmeye zorlamak istemesi. Apple’ın Endonezya'nın altyapısına ve yerel kaynaklarına yatırım yapmak için 109 milyon dolar taahhüt ettiği ancak bunun bir kısmını (95 milyon dolar) karşıladığı bildirildi. Bu açığın Endonezya Sanayi Bakanlığı'nın ülkede satılacak cihazlar için gerekli olan uygun IMEI sertifikalarını vermesini engellediği belirtildi. Bakan Kartasasmita şu açıklamada bulundu: “Biz, Sanayi Bakanlığı olarak, iPhone 16'ya izin veremiyoruz çünkü Apple’ın hala yerine getirmesi gereken taahhütler var.”

Apple’ın bu satış yasağının önüne geçmek için bir planı olup olmadığı belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple sözünü tutmadı, iPhone 16 bu ülkede artık yasadışı!