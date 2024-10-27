Apple'dan çifte standart: AB'deki iPhone kullanıcıları Apple uygulamalarını silebilecek!

iOS'un en son beta sürümüyle, AB'deki kullanıcılar artık App Store, Kamera, Safari, Mesajlar ve Fotoğraflar uygulamasını silebiliyor. Değişiklik, teknoloji şirketlerinin kullanıcıların istedikleri uygulamaları kaldırmasını kolaylaştırmasını gerektiren DMA maddelerinden birine uymayı amaçlıyor. Apple, Ağustos ayında gelecekteki bir iOS güncellemesiyle bu seçeneği getireceğini doğrulamıştı. AB'de kullanıcılar App Store'un yerini alacak alternatif uygulama mağazaları da indirebiliyor. Tekrardan App Store’a dönmek isteyen olursa diye Ayarlar uygulamasında bir seçenek mevcut.
iOS 18.2 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 18.2, AB dışındaki kullanıcılar için de birkaç değişiklik içeriyor. Örneğin; iOS 18.2 ile birlikte varsayılan uygulamaları değiştirmek mümkün olacak. E-posta, mesajlar, arama, web tarayıcısı, parola yöneticisi, klavye için kullanıcı kendi tercih ettiği uygulamayı birincil olarak ayarlayabilecek. iOS 18.2 güncellemesi ayrıca Siri ChatGPT entegrasyonu, Image Playground, Genmoji, iPhone 16’lar için görsel yapay zeka gibi Apple Intelligence özelliklerini getirecek. Yalnız yapay zeka da iPhone 15 Pro ve yeni iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu