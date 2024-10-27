Apple'dan çifte standart: AB'deki iPhone kullanıcıları Apple uygulamalarını silebilecek!

Tam Boyutta Gör Hesap Makinesi, Takvim, Müzik ve Notlar gibi Apple'ın yüklü ggelen uygulamalarından bazılarını silmek zaten mümkün. Ancak, Çarşamba günü geliştiricilere sunulan iOS 18.2 beta sürümüyle Apple, bu listeyi daha da fazla uygulama ile genişletiyor. Ancak bu yalnızca AB'de bulunan kullanıcıları ilgilendiriyor.

iOS 18.2 ile iPhone'da varsayılan uygulamalar değiştirilebilecek 3 gün önce eklendi

iOS'un en son beta sürümüyle, AB'deki kullanıcılar artık App Store, Kamera, Safari, Mesajlar ve Fotoğraflar uygulamasını silebiliyor. Değişiklik, teknoloji şirketlerinin kullanıcıların istedikleri uygulamaları kaldırmasını kolaylaştırmasını gerektiren DMA maddelerinden birine uymayı amaçlıyor. Apple, Ağustos ayında gelecekteki bir iOS güncellemesiyle bu seçeneği getireceğini doğrulamıştı. AB'de kullanıcılar App Store'un yerini alacak alternatif uygulama mağazaları da indirebiliyor. Tekrardan App Store’a dönmek isteyen olursa diye Ayarlar uygulamasında bir seçenek mevcut.

iOS 18.2 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 18.2, AB dışındaki kullanıcılar için de birkaç değişiklik içeriyor. Örneğin; iOS 18.2 ile birlikte varsayılan uygulamaları değiştirmek mümkün olacak. E-posta, mesajlar, arama, web tarayıcısı, parola yöneticisi, klavye için kullanıcı kendi tercih ettiği uygulamayı birincil olarak ayarlayabilecek. iOS 18.2 güncellemesi ayrıca Siri ChatGPT entegrasyonu, Image Playground, Genmoji, iPhone 16’lar için görsel yapay zeka gibi Apple Intelligence özelliklerini getirecek. Yalnız yapay zeka da iPhone 15 Pro ve yeni iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak.

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AB'deki iPhone kullanıcıları Apple uygulamalarını silebilecek!