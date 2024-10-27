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    Anlık Bildirim

    Apple'dan çifte standart: AB'deki iPhone kullanıcıları Apple uygulamalarını silebilecek!

    iOS 18.2, AB'deki iPhone kullanıcılar için daha fazla değişiklikle geliyor. iPhone ve iPad kullanıcıları, yakında App Store, Safari ve diğer birçok yüklü gelen iOS uygulamasını silebilecek.
    ios 18.2 app store ve diğer apple uygulamaları silinebilecek Tam Boyutta Gör
    Hesap Makinesi, Takvim, Müzik ve Notlar gibi Apple'ın yüklü ggelen uygulamalarından bazılarını silmek zaten mümkün. Ancak, Çarşamba günü geliştiricilere sunulan iOS 18.2 beta sürümüyle Apple, bu listeyi daha da fazla uygulama ile genişletiyor. Ancak bu yalnızca AB'de bulunan kullanıcıları ilgilendiriyor.

    iOS'un en son beta sürümüyle, AB'deki kullanıcılar artık App Store, Kamera, Safari, Mesajlar ve Fotoğraflar uygulamasını silebiliyor. Değişiklik, teknoloji şirketlerinin kullanıcıların istedikleri uygulamaları kaldırmasını kolaylaştırmasını gerektiren DMA maddelerinden birine uymayı amaçlıyor. Apple, Ağustos ayında gelecekteki bir iOS güncellemesiyle bu seçeneği getireceğini doğrulamıştı. AB'de kullanıcılar App Store'un yerini alacak alternatif uygulama mağazaları da indirebiliyor. Tekrardan App Store’a dönmek isteyen olursa diye Ayarlar uygulamasında bir seçenek mevcut.

    iOS 18.2 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 18.2, AB dışındaki kullanıcılar için de birkaç değişiklik içeriyor. Örneğin; iOS 18.2 ile birlikte varsayılan uygulamaları değiştirmek mümkün olacak. E-posta, mesajlar, arama, web tarayıcısı, parola yöneticisi, klavye için kullanıcı kendi tercih ettiği uygulamayı birincil olarak ayarlayabilecek. iOS 18.2 güncellemesi ayrıca Siri ChatGPT entegrasyonu, Image Playground, Genmoji, iPhone 16’lar için görsel yapay zeka gibi Apple Intelligence özelliklerini getirecek. Yalnız yapay zeka da iPhone 15 Pro ve yeni iPhone 16 serisiyle sınırlı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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