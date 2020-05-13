Apple Store uygulamasına karanlık mod geldi

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Günümüzde, uygulamalarda aranan en önemli özelliklerden biri haline gelen karanlık mod, teknoloji şirketleri tarafından da önem verilen bir konu. Bu şirketlerden biri olan Apple da uygulama ekosistmine bu özelliği genişletmeye devam ediyor.

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Apple karanlık modu genişletiyor

Apple son olarak iOS için Apple Store uygulamasının karanlık mod desteği sunan versiyonunu yayınladı. Bu güncelleme, şirketin geçen ay Apple Destek uygulamasına getirdiği karanlık mod seçeneğinin ardından geldi. Yeni Apple Store uygulama arayüzü, gerçek siyah ve koyu gri tasarımın bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık Mod seçeneğinin iPhone veya iPad'inizin sistem ayarına bağlı kaldığını ve tercihlerinize göre otomatik olarak değiştiğini de belirtelim.

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Apple Store'a gelen bu güncelleme, karanlık mod desteği dışında hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. iPhone ve iPad için Apple Store uygulamasının en son sürümünü, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak App Store'dan ücretsiz olarak indirebilir ve karanlık modda alışveriş yapabilme özelliğine kavuşabilirsiniz.

Apple Store Apple Distribution International Alışveriş Ücretsiz 82.5 MB

https://9to5mac.com/2020/05/12/apple-store-app-dark-mode/

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