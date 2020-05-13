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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Store uygulamasına karanlık mod geldi

    Teknoloji devi Apple, karanlık mod seçeneğini uygulamalarına yaymaya devam ediyor. Şirket son olarak iPhone ve iPad için Apple Store uygulamasına karanlık mod desteğini getirdi.
    2 gün
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    15
    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple Store uygulamasına karanlık mod geldi
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    Günümüzde, uygulamalarda aranan en önemli özelliklerden biri haline gelen karanlık mod, teknoloji şirketleri tarafından da önem verilen bir konu. Bu şirketlerden biri olan Apple da uygulama ekosistmine bu özelliği genişletmeye devam ediyor.

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    Apple karanlık modu genişletiyor

    Apple son olarak iOS için Apple Store uygulamasının karanlık mod desteği sunan versiyonunu yayınladı. Bu güncelleme, şirketin geçen ay Apple Destek uygulamasına getirdiği karanlık mod seçeneğinin ardından geldi. Yeni Apple Store uygulama arayüzü, gerçek siyah ve koyu gri tasarımın bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık Mod seçeneğinin iPhone veya iPad'inizin sistem ayarına bağlı kaldığını ve tercihlerinize göre otomatik olarak değiştiğini de belirtelim.

    Apple Store uygulamasına karanlık mod geldi
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    Apple Store'a gelen bu güncelleme, karanlık mod desteği dışında hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. iPhone ve iPad için Apple Store uygulamasının en son sürümünü, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak App Store'dan ücretsiz olarak indirebilir ve karanlık modda alışveriş yapabilme özelliğine kavuşabilirsiniz.

    Apple Store Apple Store Apple Store Apple Store Apple Distribution International Alışveriş Ücretsiz 82.5 MB



    https://9to5mac.com/2020/05/12/apple-store-app-dark-mode/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sekerkazim 1 gün yeni yorumcu
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    XanthiN (Ozan ) 2 gün
    App Store değil Apple Store, yani Apple'ın birşeyler sattığı dükkan uygulaması. Hangimiz kullanıyoruz ki orayı? Not: App Store'da karanlık mod zaten var.
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    eas722 2 gün
    2012'de karanlık modla çıkan Windows telefonları bir kez daha özlemle anıyorum.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün eas722
    Sırf windows phone değil Symbian,MeeGo ve diğer eski Nokia OS'ların arayüzü siyahtı.Aslında Android'te 4.4 sürümüne kadar siyah bir arayüze sahipti ama 5.0ile beyaza geçti. Bu bembeyaz arayüz saçmalığı IOS'la ortaya çıktı.
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    drjacob (... ) 2 gün
    İyi olmuş beğendim.
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    işte bu güzel bir haber bunu beğendim. Sonunda geldi store'ye de
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