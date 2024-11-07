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    Anlık Bildirim

    Huawei, TSMC mühendislerini kapmaya çalışıyor

    Huawei'nin yarı iletken endüstrisinde özellikle de TSMC gibi şirketlerden çalışan avladığı bir sır değil. Son bilgilere göre firma, TSMC çalışanlarına üç katı maaş teklifleri sunuyor.
    Huawei, TSMC mühendislerini kapmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Tayvan’ın önde gelen çip üreticisi TSMC başta olmak üzere, yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden çalışanları kendi bünyesine çekmeye yönelik girişimlerini hızlandırdı. Yeni bir rapora göre Huawei'nin TSMC çalışanlarına maaşlarının üç katını teklif ettiği iddia ediliyor.

    Huawei 3 katı maaş teklif ediyor

    Huawei’nin bu agresif işe alım stratejisinin arkasında, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik uyguladığı yaptırımların etkisiyle gelişen teknoloji açığını kapatma çabaları yer alıyor. TSMC, performans, güç tüketimi, transistör yoğunluğu ve üretim verimliliği açısından dünya çapında en rekabetçi çip üretim teknolojilerine sahip şirket olarak biliniyor. Bu nedenle birçok rakip firma, TSMC’nin teknolojik bilgi birikimine erişmenin Ar-Ge süreçlerini hızlandırmada stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyor.

    TSMC ise bu tür sızıntılara karşı sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Örneğin, çalışanların yalnızca sınırlı erişime sahip olmasını sağlamak için projeleri bölümlere ayırarak hassas verilere tüm çalışanların erişmesini engelliyor. Ancak Huawei ve Çinli yarı iletken şirketi SMIC, bu güvenlik önlemlerini aşmak amacıyla TSMC çalışanlarını cazip maaş teklifleriyle bünyelerine katma yoluna gidiyor.

    Bu durum, Tayvan hükümetinin de dikkatini çekmiş durumda. Tayvan Adalet Soruşturma Bürosu, yerel yarı iletken yeteneklerini hedef alan firmaları daha yakından incelemeye başladı. Bazı şirketlerin veri analiz firması gibi görünerek bu tür işe alımlar yaptığı iddia ediliyor. Yüksek maaş teklifleri ile çalışanları cezbetmeyi amaçlayan bu şirketlerin, Tayvan’ın kritik teknolojik sırlarını Çin'e aktarmak için bu yöntemi kullandığı belirtiliyor.

    Her ne kadar ABD, Huawei ve SMIC’e yönelik ihracat kısıtlamaları uygulasa da bu firmaların üçüncü taraflar veya aracılarla ihtiyaç duydukları birçok malzemeye ulaşmayı başardığı iddia ediliyor. Yine de doğrudan çalışanlar üzerinden bilgi transferinde bulunmak Çinli şirketlere daha önemli katkılar sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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