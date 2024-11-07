Huawei, TSMC mühendislerini kapmaya çalışıyor

Huawei 3 katı maaş teklif ediyor
Huawei’nin bu agresif işe alım stratejisinin arkasında, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik uyguladığı yaptırımların etkisiyle gelişen teknoloji açığını kapatma çabaları yer alıyor. TSMC, performans, güç tüketimi, transistör yoğunluğu ve üretim verimliliği açısından dünya çapında en rekabetçi çip üretim teknolojilerine sahip şirket olarak biliniyor. Bu nedenle birçok rakip firma, TSMC’nin teknolojik bilgi birikimine erişmenin Ar-Ge süreçlerini hızlandırmada stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyor.
TSMC ise bu tür sızıntılara karşı sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Örneğin, çalışanların yalnızca sınırlı erişime sahip olmasını sağlamak için projeleri bölümlere ayırarak hassas verilere tüm çalışanların erişmesini engelliyor. Ancak Huawei ve Çinli yarı iletken şirketi SMIC, bu güvenlik önlemlerini aşmak amacıyla TSMC çalışanlarını cazip maaş teklifleriyle bünyelerine katma yoluna gidiyor.
Bu durum, Tayvan hükümetinin de dikkatini çekmiş durumda. Tayvan Adalet Soruşturma Bürosu, yerel yarı iletken yeteneklerini hedef alan firmaları daha yakından incelemeye başladı. Bazı şirketlerin veri analiz firması gibi görünerek bu tür işe alımlar yaptığı iddia ediliyor. Yüksek maaş teklifleri ile çalışanları cezbetmeyi amaçlayan bu şirketlerin, Tayvan’ın kritik teknolojik sırlarını Çin'e aktarmak için bu yöntemi kullandığı belirtiliyor.
Her ne kadar ABD, Huawei ve SMIC’e yönelik ihracat kısıtlamaları uygulasa da bu firmaların üçüncü taraflar veya aracılarla ihtiyaç duydukları birçok malzemeye ulaşmayı başardığı iddia ediliyor. Yine de doğrudan çalışanlar üzerinden bilgi transferinde bulunmak Çinli şirketlere daha önemli katkılar sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über