Huawei, TSMC mühendislerini kapmaya çalışıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Son dönemde Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Tayvan’ın önde gelen çip üreticisi TSMC başta olmak üzere, yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden çalışanları kendi bünyesine çekmeye yönelik girişimlerini hızlandırdı. Yeni bir rapora göre Huawei'nin TSMC çalışanlarına maaşlarının üç katını teklif ettiği iddia ediliyor.

Huawei 3 katı maaş teklif ediyor

Huawei’nin bu agresif işe alım stratejisinin arkasında, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik uyguladığı yaptırımların etkisiyle gelişen teknoloji açığını kapatma çabaları yer alıyor. TSMC, performans, güç tüketimi, transistör yoğunluğu ve üretim verimliliği açısından dünya çapında en rekabetçi çip üretim teknolojilerine sahip şirket olarak biliniyor. Bu nedenle birçok rakip firma, TSMC’nin teknolojik bilgi birikimine erişmenin Ar-Ge süreçlerini hızlandırmada stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyor.

TSMC ise bu tür sızıntılara karşı sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Örneğin, çalışanların yalnızca sınırlı erişime sahip olmasını sağlamak için projeleri bölümlere ayırarak hassas verilere tüm çalışanların erişmesini engelliyor. Ancak Huawei ve Çinli yarı iletken şirketi SMIC, bu güvenlik önlemlerini aşmak amacıyla TSMC çalışanlarını cazip maaş teklifleriyle bünyelerine katma yoluna gidiyor.

Intel, Almanya’da kuracağı dev tesisi 5 yıl süreyle erteledi 17 sa. önce eklendi

Bu durum, Tayvan hükümetinin de dikkatini çekmiş durumda. Tayvan Adalet Soruşturma Bürosu, yerel yarı iletken yeteneklerini hedef alan firmaları daha yakından incelemeye başladı. Bazı şirketlerin veri analiz firması gibi görünerek bu tür işe alımlar yaptığı iddia ediliyor. Yüksek maaş teklifleri ile çalışanları cezbetmeyi amaçlayan bu şirketlerin, Tayvan’ın kritik teknolojik sırlarını Çin'e aktarmak için bu yöntemi kullandığı belirtiliyor.

Her ne kadar ABD, Huawei ve SMIC’e yönelik ihracat kısıtlamaları uygulasa da bu firmaların üçüncü taraflar veya aracılarla ihtiyaç duydukları birçok malzemeye ulaşmayı başardığı iddia ediliyor. Yine de doğrudan çalışanlar üzerinden bilgi transferinde bulunmak Çinli şirketlere daha önemli katkılar sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.