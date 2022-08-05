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    Apple bir ilke imza atıyor: iPhone 14, Çin ve Hindistan’da aynı anda üretilecek

    Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, yakında yeni nesil iPhone 14 ailesini piyasaya sürecek. Telefonların çıkışı yaklaşırken tedarik zinciri daha da genişletilecek.
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    iPhone 14
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    iPhone 14 üretimini güvence altına almak için çalışmalarını sürdüren Cuppertino merkezli Apple, yeni akıllı telefonlarında bir ilke imza atacak gibi görünüyor. Geçmişten günümüze iPhone’lar söz konusu olduğunda Çin’deki sözleşmeli üreticilere güvenen teknoloji devi, iPhone 14’ü ilk kez Çin ve Hindistan fabrikalarında aynı anda üretecek.

    Tedarik zinciri genişliyor

    Bilindiği üzere Apple, ABD ile Çin arasında artan gerilimler sebebiyle tedarik zincirini genişletmeyi planlıyor. Bununla birlikte Foxconn Hindistan tesisinin 6.1 inçlik iPhone 14‘ü ilk kez Çin’le aynı anda üreteceğini söyleyen Apple analisti Ming-Chi Kuo, "Kısa vadede, iPhone kapasite ve sevkiyatlarında Çin ile Hindistan hala önemli bir açıklığa sahip, ancak Apple için Çinli olmayan bir iPhone üretim tesisi kurmada önemli bir kilometre taşı" olacağını dile getirdi.

    Bununla birlikte ikinci çeyrekte 1,2 milyondan fazla iPhone satışı ile yıldan yıla yüzde 94'lük muazzam bir büyüme kaydeden Hindistan'ın Apple'ın ikinci üretim üssü olması bekleniyor. Kısa bir süre Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, Hindistan tesisinde gerçekleştirilen üretimi arttırmak amacıyla hükümetten izin aldı ve bu da şirketin üretim rakamlarını yükseltmesine yardımcı olacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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