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    Apple Türkiye, iPhone fiyatına e-sim destekli Apple Watch satışına başladı

    Apple Türkiye, uzun süren bekleyişin ardından e-sim destekli Apple Watch satışlarına başladı. E-sim özellikli saatlerin fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor.      
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    Apple Türkiye, e-sim destekli Apple Watch satışına başladı
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    Apple, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'de e-sim destekli Apple Watch satışlarına başladı. E-sim özelliğine sahip saatlerin fiyatları ise adeta iPhone fiyatlarıyla yarışıyor.

    iPhone fiyatına Apple Watch

    E-sim destekli modeller henüz stoklara girmese de resmi fiyatllar Apple Store'da açıklanmış durumda. E-sim özellikli ve yalnızca GPS barındıran Apple Watch'ların fiyatları ise şöyle:

    • Apple Watch Series SE GPS 40mm: 4.899 TL
    • Apple Watch Series SE GPS + Cellular 40mm: 9.299 TL
    • Apple Watch Series SE GPS 44mm: 5.399 TL
    • Apple Watch Series SE GPS + Cellular 44mm: 9.799 TL
    • Apple Watch Series 7 GPS 40mm: 6.999 TL
    • Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 40mm: 13.399 TL
    • Apple Watch Series 7 GPS 44mm: 7.499 TL
    • Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 44mm: 13.899 TL

    Baz modellerle e-sim destekli modeller arasındaki fiyat farkına bakıldığında, %85'e kadar uzanan bir fark olduğu görülüyor. Bu denli yüksek fiyat farklarının ortaya çıkmasında ise servis sağlayıcılarından ötürü devreye giren çeşitli vergilendirmeler olduğu düşünülüyor.

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