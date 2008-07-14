Apple TV ile anında film kiralama

Yakın geçmişte bir çok kişinin hakkında battı, batıyor, batacak şeklinde yorum yaptığı Apple, iPod ve sonrasında iPhone ile öyle bir çıkış yaptı ki, şu anda Apple markasını bilmeyen kalmadı diyebiliriz. Bu günlerde hemen hemen herkesin MP3 oynatıcı deyince aklına iPod, telefon değince de iPhone geliyor. Büyük bir kitle Apple markasını bu ürünlerle tanımış olsa da, firmanın aslında başka bir çok elektronik cihazı mevcut. Bu ürünler arasında masa ve dizüstü bilgisayarlar, LCD ekranlar gibi ürünler mevcut.

Şu sıralar Apple dünya elektronik piyasasını iPhone 3G ile meşgul ederken belkide çok daha fazla ilgi çekebilecek bir ürün olan Apple TV diğer Apple ürünlerinin gölgesinde kaldı. Apple TV aslında iTunes'un televizyonda kullanabilmenizi sağlayan bir sistem. Tabi bazı eklemelerde içeriyor. Apple TV kısaca internete bağlanıp iTunes hesabınız üzerinden film kiralama, şarkı indirme, video klipleri izleme, internetteki youtube videolarına, podcastlere erişebilme ve resim dosyalarınızı görüntüleyebilme özelliklerine sahip.

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Apple'ın verdiği bir çok hizmet gibi film kiralama özelliği de iTunes hesabınız üzerinden gerçekleşiyor. Apple'dan verilen bilgilere göre büyük bütün film stüdyolarıyla anlaşılmış durumda. Böylece kaliteli bütün yapımları anında iTunes üzerinden kiralayıp izlemek mümkün. Tabi bazı kısıtlamalarda yok değil. İlk olarak indirdiğiniz filmin 30 gün saklama hakkınız var. Bu 30 gün içinde filmi izlememiş olsanız bile, film cihazınızdan siliniyor. Play'e bastığınız anda ise bir sayaç başlıyor ve 24 saat içinde filmi bitirmeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde filmi bitirip bir kaç kez izlemeniz de serbest. Açıkcası bu süre bana biraz kısa geldi. Film izlerken acil bir durum için dışarı gitmeniz gerekse, tekrar 24 saat içinde geri gelip izleme şansınız olmayabilir. Sürenin 48, yada en azından 36 saat olması daha uygun olabilirdi.

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(Hollywood'un bütün büyük stüdyoları Apple TV'de)

Apple TV'yi kuracağınız yerde iyi bir internet bağlantınız var ise filmlerinizi kiralamaya başladıktan hemen sonra izleyebiliyorsunuz. Bağlantı hızınız görüntünün canlı olarak izlenmesine olanak tanımıyorsa, ilk olarak film cihaza indiriliyor ve daha sonra izlenebiliyor. Seçebileceğiniz 2 farklı çözünürlük mevcut. Bunlar 480p ve 720p. Düşük çözünürlükte film ücretleri normal filmler için 2.99$, yeni yayınlar için 3.99$ olarak belirlenmiş. 720p filmler için ise fiyatlar 1$ daha fazla.

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Apple TV'nin daha bir çok özelliğinden sizlere bahsetmiştik. Filmlerin yanı sıra, popüler televizyon dizilerini ve video klipleride Apple TV ile izlemek mümkün. Dizilerin bölüm başına fiyatı 1.99$, video kliplerin ise 0.99$ olarak belirlenmiş. Bu içerikde ise izleme ve saat sınırlamaları bulunmuyor. Ayrıca isterseniz Apple TV üzerinden satın aldığınız dizi ve klipleri bilgisayarınızla eşleyip, daha sonra ister bilgisayarda ister ipod veya iphone'unuzda izlemeniz mümkün. Bu video servislerinin yanında Youtube a da canlı olarak bağlanıp izleyebilirsiniz.

Apple TV'nin diğer servislerinin arasında iTunes üzerinden şarkı satın alma yada pc'nizdeki iTunes arşivine erişip ordaki şarkıları ve podcast yayınlarını oynatabilme, bunun yanında bir de resim dosyalarınızı görüntüleyebilme özelliğine sahip. Ayrıca yetişkin kontrolünü aktif hale getirerek, çocuklarınızın istemediğiniz içeriklere erişmesini de engellemeniz mümkün. 40 ve 160GB olarak 2 farklı modeli bulunan Apple TV'nin yurtdışı fiyatları ise sırasıyla 230 ve 330$.

http://www.apple.com/appletv