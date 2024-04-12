Apple TV+, Godzilla ve Kong ile aynı evrende geçen dizilerinin sayısını arttıracak

Tam Boyutta Gör Apple TV+'ın bugüne kadar hayata geçirdiği en kayda değer dizilerden biri olan Monarch: Legacy of Monsters, kasım ayında izleyici ile buluştu. Godzilla ve King Kong gibi ikonik canavarları bir araya getiren MonsterVerse adlı sinematik evrende geçen bu dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Monarch: Legacy Of Monsters'un gördüğü bu yoğun ilgi, 2. sezon onayını da beraberinde getirdi. Bugün yapılan açıklamayla Monarch'a 2. sezon onayı verildiği resmen duyuruldu. Üstelik Apple TV+'ın MonsterVerse ile ilgili planları bununla sınırlı değil. Monarch'ın yanı sıra MonsterVerse evreninde geçen yeni spin-off dizileri de hazırlanıyor.

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Monarch'ın Yanı Sıra Yeni MonsterVerse Dizileri Çekilecek

Anna Sawai, Kurt Russell, Wyatt Russell, Kiersey Clemons gibi oyuncuların rol aldığı Monarch: Legacy of Monsters, yarım asıra yayılan bir hikâye anlatıyor ve Godzilla, King Kong, Mothra gibi titanları takip eden Monarch adlı gizli örgüte odaklanıyor.

Monarch'ın yanı sıra hazırlanacak olan yeni MonsterVerse dizilerinin hangi hikâyelere odaklanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. MonsterVerse inişli çıkışlı bir grafik çiziyor olsa da gerek Monarch dizisinin yakaladığı, gerekse Godzilla x Kong'un şu sıralar gişede sergilediği performans, izleyicilerin bu sinematik evrene ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

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