Apple TV+, Godzilla ve Kong ile aynı evrende geçen dizilerinin sayısını arttıracak

Monarch: Legacy Of Monsters'un gördüğü bu yoğun ilgi, 2. sezon onayını da beraberinde getirdi. Bugün yapılan açıklamayla Monarch'a 2. sezon onayı verildiği resmen duyuruldu. Üstelik Apple TV+'ın MonsterVerse ile ilgili planları bununla sınırlı değil. Monarch'ın yanı sıra MonsterVerse evreninde geçen yeni spin-off dizileri de hazırlanıyor.
Monarch'ın Yanı Sıra Yeni MonsterVerse Dizileri Çekilecek
Anna Sawai, Kurt Russell, Wyatt Russell, Kiersey Clemons gibi oyuncuların rol aldığı Monarch: Legacy of Monsters, yarım asıra yayılan bir hikâye anlatıyor ve Godzilla, King Kong, Mothra gibi titanları takip eden Monarch adlı gizli örgüte odaklanıyor.
Monarch'ın yanı sıra hazırlanacak olan yeni MonsterVerse dizilerinin hangi hikâyelere odaklanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. MonsterVerse inişli çıkışlı bir grafik çiziyor olsa da gerek Monarch dizisinin yakaladığı, gerekse Godzilla x Kong'un şu sıralar gişede sergilediği performans, izleyicilerin bu sinematik evrene ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...