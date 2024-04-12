Transformers ile G.I. Joe aynı filmde buluşacak

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Transformers: Rise of the Beasts filminde bu iki serinin bir araya getirilebileceğinin sinyalleri verilmiş, fakat resmi bir açıklama yapılmamıştı. O açıklama dün Paramount'tan geldi. Paramount, Transformers ile G.I. Joe'yu bir araya getirecek yeni bir film üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu filmi kimin yöneteceği henüz belli değil.
Transformers ve G.I. Joe, Bir Crossover Filminde Bir Araya Gelecek
Steven Spielberg ve Lorenzo di Bonaventura'nın yine yapımcı olarak yer alacağı bu yeni filmin yapımcılarından biri de ilk Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay olacak. Ancak en azından şu an için Bay'in filmi yönetmesi yönünde bir plan bulunmuyor.
Transformers: Rise of the Beasts'in finalinde, filmin ana karakteri Anthony Ramos G.I. Joe tarafından işe alınmıştı. Ancak dün duyurulan bu crossover filminde Ramos'un yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Zira Rise of the Beasts, gişede 439 milyon dolar hasılat yaparak beklentilerin altında kaldı. Bu yüzden Paramount bu karakteri ve hikâyeyi geride bırakıp seriyi bir kez daha yenilemek isteyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...