Transformers ile G.I. Joe aynı filmde buluşacak

Tam Boyutta Gör Hasbro'nun artık ikonikleşmiş olan oyuncakları baz alınarak hazırlanan Transformers ve G.I. Joe serilerinin film haklarını elinde bulunduran Paramount stüdyosu, daha önce ayrı ayrı ele aldığı bu iki seriyi nihayet aynı çatı altında buluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Transformers: Rise of the Beasts filminde bu iki serinin bir araya getirilebileceğinin sinyalleri verilmiş, fakat resmi bir açıklama yapılmamıştı. O açıklama dün Paramount'tan geldi. Paramount, Transformers ile G.I. Joe'yu bir araya getirecek yeni bir film üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu filmi kimin yöneteceği henüz belli değil.

Steven Spielberg ve Lorenzo di Bonaventura'nın yine yapımcı olarak yer alacağı bu yeni filmin yapımcılarından biri de ilk Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay olacak. Ancak en azından şu an için Bay'in filmi yönetmesi yönünde bir plan bulunmuyor.

Transformers: Rise of the Beasts'in finalinde, filmin ana karakteri Anthony Ramos G.I. Joe tarafından işe alınmıştı. Ancak dün duyurulan bu crossover filminde Ramos'un yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Zira Rise of the Beasts, gişede 439 milyon dolar hasılat yaparak beklentilerin altında kaldı. Bu yüzden Paramount bu karakteri ve hikâyeyi geride bırakıp seriyi bir kez daha yenilemek isteyebilir.

