Apple TV Remote uygulaması mağazadan kaldırıldı

Apple’ın bugüne kadar pek çok harici olarak kullanılan uygulamayı iOS sistemine entegre ederek mağazadan kaldırdığını gördük. Şimdi sırada Apple TV kutularını uzaktan kumanda edebilen TV Remote uygulaması var.İlginizi Çekebilir TvOS 14 duyuruldu
TV Remote uygulaması artık yok
iOS 12 işletim sisteminden itibaren Apple TV kutularını kumanda edebileceğiniz bir menü Kontrol Merkezi içerisinde yer almaya başlamıştı. iOS 12 ve iOS 13 sürümleri yüzde 95 üzerinde bir orana sahip olduğu için haliyle Apple TV kutuları için ekstra bir uygulama indirmeye gerek kalmıyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
Gelen bilgilere göre asıl olarak kumanda görevi gören TV Remote uygulaması App Store mağazasından kaldırıldı. Uygulamanın destek bilgilerinde de artık kumanda menüsünün Kontrol Merkezi’ne nasıl entegre edileceği anlatılıyor.
Uygulamanın kaldırılmasından iOS 12 öncesi eski bir iOS cihazı olan kullanıcılar etkilenecek gibi görünüyor ancak Apple TV kutusunun hali hazırdaki fiziksel kumandası eksiklik hissettirmeyecektir.
https://www.engadget.com/apple-removes-tv-remote-app-143248720.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS