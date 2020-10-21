Apple TV Remote uygulaması mağazadan kaldırıldı

Tam Boyutta Gör

Apple’ın bugüne kadar pek çok harici olarak kullanılan uygulamayı iOS sistemine entegre ederek mağazadan kaldırdığını gördük. Şimdi sırada Apple TV kutularını uzaktan kumanda edebilen TV Remote uygulaması var.

İlginizi Çekebilir

TvOS 14 duyuruldu

TV Remote uygulaması artık yok

iOS 12 işletim sisteminden itibaren Apple TV kutularını kumanda edebileceğiniz bir menü Kontrol Merkezi içerisinde yer almaya başlamıştı. iOS 12 ve iOS 13 sürümleri yüzde 95 üzerinde bir orana sahip olduğu için haliyle Apple TV kutuları için ekstra bir uygulama indirmeye gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

Gelen bilgilere göre asıl olarak kumanda görevi gören TV Remote uygulaması App Store mağazasından kaldırıldı. Uygulamanın destek bilgilerinde de artık kumanda menüsünün Kontrol Merkezi’ne nasıl entegre edileceği anlatılıyor.

Uygulamanın kaldırılmasından iOS 12 öncesi eski bir iOS cihazı olan kullanıcılar etkilenecek gibi görünüyor ancak Apple TV kutusunun hali hazırdaki fiziksel kumandası eksiklik hissettirmeyecektir.

https://www.engadget.com/apple-removes-tv-remote-app-143248720.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.