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    Apple TV+, bu yıl çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

    Apple TV+, bu yıl bitmeden izleyicilerle buluşacak olan film ve dizilerinden görüntüleri derlediği yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Severance'ın 2. sezonundan da görüntüler yer alıyor.
    Apple TV+ yeni film ve dizilerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Severance, Foundation, The Morning Show gibi beğeni kazanan dizileri sayesinde orijinal içerik alanında çok daha saygın bir platform hâline gelen Apple TV+, 2024'e de oldukça iddialı girdi. Platformda yılın başından bu yana 15'ten fazla yeni dizi yayınlandı ki bunların arasında Masters of the Air, Sugar ve Palm Royale gibi dikkat çekici yapımlar da yer alıyor.

    Apple TV+'ın yılın ikinci yarısında da hız kesmeye niyeti yok. Yılın sonuna kadar çok sayıda dizi ve filmi izleyicilerle buluşturacak olan Apple, dün bu yapımlardan görüntüleri bir araya getirdiği yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

    Apple TV+'ta Bu Yıl Severance, Silo, Wolfs Gibi Yapımlar Yayınlanacak

    Yayınlanan bu videoda hem Wolfs, Fly Me to the Moon, The Instigators gibi Apple yapımı orijinal filmlerden, hem de Presumed Innocent, Lady in the Lake, Bad Monkey gibi yeni dizilerden görüntüler yer alıyor. Öte yandan Severance, Silo, Pachinko, Slow Horses ve Shrinking gibi bu yıl bitmeden yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek olan Apple TV+ dizileri de videoda kendilerine yer buluyor.

    Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini üstlendiği Fly Me to the Moon, 12 Temmuz'da izleyici ile buluşacak. Film, Apollo 11 görevi sırasında Hollywood'da gizlice Ay'a iniş görüntülerinin çekilmesini anlatıyor. 6 Ağustos'ta ekrana gelecek The Instigators'ın başrollerinde Matt Damon ve Casey Affleck yer alıyor. Son olarak 20 Eylül'de ise Brad Pitt ve George Clooney'yi yeniden bir araya getiren Wolfs, izleyici karşısına çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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