Apple TV+, bu yıl çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

Tam Boyutta Gör Severance, Foundation, The Morning Show gibi beğeni kazanan dizileri sayesinde orijinal içerik alanında çok daha saygın bir platform hâline gelen Apple TV+, 2024'e de oldukça iddialı girdi. Platformda yılın başından bu yana 15'ten fazla yeni dizi yayınlandı ki bunların arasında Masters of the Air, Sugar ve Palm Royale gibi dikkat çekici yapımlar da yer alıyor.

Apple TV+'ın yılın ikinci yarısında da hız kesmeye niyeti yok. Yılın sonuna kadar çok sayıda dizi ve filmi izleyicilerle buluşturacak olan Apple, dün bu yapımlardan görüntüleri bir araya getirdiği yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Apple TV+'ta Bu Yıl Severance, Silo, Wolfs Gibi Yapımlar Yayınlanacak

Yayınlanan bu videoda hem Wolfs, Fly Me to the Moon, The Instigators gibi Apple yapımı orijinal filmlerden, hem de Presumed Innocent, Lady in the Lake, Bad Monkey gibi yeni dizilerden görüntüler yer alıyor. Öte yandan Severance, Silo, Pachinko, Slow Horses ve Shrinking gibi bu yıl bitmeden yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek olan Apple TV+ dizileri de videoda kendilerine yer buluyor.

Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini üstlendiği Fly Me to the Moon, 12 Temmuz'da izleyici ile buluşacak. Film, Apollo 11 görevi sırasında Hollywood'da gizlice Ay'a iniş görüntülerinin çekilmesini anlatıyor. 6 Ağustos'ta ekrana gelecek The Instigators'ın başrollerinde Matt Damon ve Casey Affleck yer alıyor. Son olarak 20 Eylül'de ise Brad Pitt ve George Clooney'yi yeniden bir araya getiren Wolfs, izleyici karşısına çıkacak.

