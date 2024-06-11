Apple TV+, bu yıl çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

Apple TV+'ın yılın ikinci yarısında da hız kesmeye niyeti yok. Yılın sonuna kadar çok sayıda dizi ve filmi izleyicilerle buluşturacak olan Apple, dün bu yapımlardan görüntüleri bir araya getirdiği yeni bir tanıtım videosu yayınladı.
Apple TV+'ta Bu Yıl Severance, Silo, Wolfs Gibi Yapımlar Yayınlanacak
Yayınlanan bu videoda hem Wolfs, Fly Me to the Moon, The Instigators gibi Apple yapımı orijinal filmlerden, hem de Presumed Innocent, Lady in the Lake, Bad Monkey gibi yeni dizilerden görüntüler yer alıyor. Öte yandan Severance, Silo, Pachinko, Slow Horses ve Shrinking gibi bu yıl bitmeden yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek olan Apple TV+ dizileri de videoda kendilerine yer buluyor.
Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini üstlendiği Fly Me to the Moon, 12 Temmuz'da izleyici ile buluşacak. Film, Apollo 11 görevi sırasında Hollywood'da gizlice Ay'a iniş görüntülerinin çekilmesini anlatıyor. 6 Ağustos'ta ekrana gelecek The Instigators'ın başrollerinde Matt Damon ve Casey Affleck yer alıyor. Son olarak 20 Eylül'de ise Brad Pitt ve George Clooney'yi yeniden bir araya getiren Wolfs, izleyici karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.