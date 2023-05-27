Apple, ücretsiz iCloud özelliğini sonlandırıyor

Fotoğraf Yayınım özelliği kaldırılıyor!
Fotoğraf Yayınım, Live Photo’lar dışında en son çekilen fotoğrafları yüklüyor ve tüm aygıtlarınızdan görüntülemenize ve cihazınıza kaydetmenize izin veriyor. Fotoğraflarınız burada 30 gün boyunca saklanıyor. iCloud fotoğrafları da tüm medyaları iCloud’a yüklüyor ve tüm aygıtlarınızda güncel tutuyor. Apple’ın açıklaması bu yönde. Fotoğraf Yayınım, hem aktif olarak galeriye kaydetme gerektiriyor, hem iCloud’a yedekleme yapmıyor, hem de fotoğrafları yüksek kalitede senkronize etmiyor.
Fotoğraflar ücretsiz senkronize edilmeyecek
iCloud Fotoğrafları, elle işlem gerekmeden fotoğraf ve videolarınızı yüksek çözünürlükte cihazlarınız arasında eşitliyor. Tek sınırlama abonelik planınızda ne kadar iCloud saklama alanı olduğu. Apple, 2011’den bu yana 5GB ücretsiz iCloud alanı sunuyor. 26 Temmuz’dan itibaren artık hiçbir fotoğrafı ücretsiz olarak eşzamanlamayacak. Fotoğraf Yayınım, fotoğrafları 30 gün boyunca sakladığından Fotoğraf Yayınım’daki fotoğrafları cihaza indirmek için son tarihi 26 Haziran.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)