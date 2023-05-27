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    Anlık Bildirim

    Apple, ücretsiz iCloud özelliğini sonlandırıyor

    iCloud ile birlikte tanıtılan ücretsiz Fotoğraf Yayınım özelliği hâlâ kullanılıyor ve sorunsuz çalışıyor ancak Apple, yakında bu özelliği kapatacak.             
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    icloud fotoğraf yayınım kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, 2011’de iCloud ile birlikte tanıttığı Fotoğraf Yayınım özelliğini kapatıyor. Fotoğraf Yayınım (My Photo Stream), iPhone, iPad, Mac ve Apple TV arasında fotoğrafları eşzamanlamak için kullanlan ücretsiz bir özellik. Ancak, iCloud Fotoğraf Kitaplığı özelliğinin gelmesiyle birlikte gölgede kaldı.

    Fotoğraf Yayınım özelliği kaldırılıyor!

    Fotoğraf Yayınım, Live Photo’lar dışında en son çekilen fotoğrafları yüklüyor ve tüm aygıtlarınızdan görüntülemenize ve cihazınıza kaydetmenize izin veriyor. Fotoğraflarınız burada 30 gün boyunca saklanıyor. iCloud fotoğrafları da tüm medyaları iCloud’a yüklüyor ve tüm aygıtlarınızda güncel tutuyor. Apple’ın açıklaması bu yönde. Fotoğraf Yayınım, hem aktif olarak galeriye kaydetme gerektiriyor, hem iCloud’a yedekleme yapmıyor, hem de fotoğrafları yüksek kalitede senkronize etmiyor.

    Fotoğraflar ücretsiz senkronize edilmeyecek 

    iCloud Fotoğrafları, elle işlem gerekmeden fotoğraf ve videolarınızı yüksek çözünürlükte cihazlarınız arasında eşitliyor. Tek sınırlama abonelik planınızda ne kadar iCloud saklama alanı olduğu. Apple, 2011’den bu yana 5GB ücretsiz iCloud alanı sunuyor. 26 Temmuz’dan itibaren artık hiçbir fotoğrafı ücretsiz olarak eşzamanlamayacak. Fotoğraf Yayınım, fotoğrafları 30 gün boyunca sakladığından Fotoğraf Yayınım’daki fotoğrafları cihaza indirmek için son tarihi 26 Haziran.

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