Samsung açıkladı: Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı cihazı ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör The Elec internet sitesi Samsung'un üst düzey yöneticileri ve tedarikçileri arasında geçtiğimiz ay bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmede katlanabilir akıllı telefon stratejisine önemli ölçüde zaman ayırıldığı belirtiliyor.

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Güney Koreli şirketin liderlerine göre katlanabilir mobil cihazlar segmenti için yıllık ortalama büyüme oranı 2025 yılına kadar yüzde 80 olacak. Analistler diğer etmenlerin yanı sıra bunun Apple'ın pazara girmesinden kaynaklanacağını söylüyor.

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Tablet veya dizüstü iddiası

Samsung'un üst düzey yöneticileri Apple'ın ilk katlanabilir mobil cihazını 2024 yılında piyasaya süreceğini öne sürdü. Apple'ın birçok cihazı için parça tedarik eden şirket Cupertinolu firmanın iPhone yerine önce katlanabilir bir tablet veya dizüstü bilgisayar çıkaracağını söylüyor.

Tedarikçilerle görüşen şirket temsilcileri, Güney Kore'de katlanabilir akıllı telefonlara yönelik yüksek tüketici ilgisine dikkat çekti. Samsung'un yaptığı bir ankete göre, katlanabilir cihaz kullanıcılarının yüzde 90'ı bir sonraki telefonlarının da katlanabilir form faktörüne sahip olacağını belirtti.

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