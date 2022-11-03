Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung açıkladı: Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı cihazı ne zaman çıkacak?

    Apple'ın birçok cihazı için parça tedarikçisi olan Samsung, şirketin katlanabilir mobil cihaz segmentiyle ilgili planlarını deşifre etti. İşte Güney Koreli şirketin yöneticilerinin öne sürdüğü tarih.
    Oy Ver
    Samsung açıkladı: Apple'ın katlanabilir cihazı ne zaman gelecek? Tam Boyutta Gör
    The Elec internet sitesi Samsung'un üst düzey yöneticileri ve tedarikçileri arasında geçtiğimiz ay bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmede katlanabilir akıllı telefon stratejisine önemli ölçüde zaman ayırıldığı belirtiliyor.

    Güney Koreli şirketin liderlerine göre katlanabilir mobil cihazlar segmenti için yıllık ortalama büyüme oranı 2025 yılına kadar yüzde 80 olacak. Analistler diğer etmenlerin yanı sıra bunun Apple'ın pazara girmesinden kaynaklanacağını söylüyor.

    Samsung açıkladı: Apple'ın katlanabilir cihazı ne zaman gelecek? Tam Boyutta Gör

    Tablet veya dizüstü iddiası

    Samsung'un üst düzey yöneticileri Apple'ın ilk katlanabilir mobil cihazını 2024 yılında piyasaya süreceğini öne sürdü. Apple'ın birçok cihazı için parça tedarik eden şirket Cupertinolu firmanın iPhone yerine önce katlanabilir bir tablet veya dizüstü bilgisayar çıkaracağını söylüyor.

    Tedarikçilerle görüşen şirket temsilcileri, Güney Kore'de katlanabilir akıllı telefonlara yönelik yüksek tüketici ilgisine dikkat çekti. Samsung'un yaptığı bir ankete göre, katlanabilir cihaz kullanıcılarının yüzde 90'ı bir sonraki telefonlarının da katlanabilir form faktörüne sahip olacağını belirtti. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız