Apple ürünleri, üçüncü taraf cihaz ve aksesurlarla uyumlu çalışacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, Apple'ın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki birlikte çalışabilirlik yükümlülüklerine uymasına yardımcı olmak için iki işlem başlattı.

Avrupa Komisyonu, Apple ürünlerinin üçüncü parti cihazlarla uyumlu çalışmasını istiyor

Komisyon konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Apple, DMA kapsamında belirtilen Apple işletim sistemleri iOS ve iPadOS tarafından kontrol edilen donanım ve yazılım özelliklerine sahip üçüncü taraf geliştiricilere ve işletmelere ücretsiz ve etkili birlikte çalışabilirlik sağlamalıdır."

Daha açıkça söylemek gerekirse, AB, Apple'ın ekosisteminin avantajlarını kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler ve VR başlıklar gibi üçüncü parti cihazlara açmasını istiyor. Buna Avrupa Komisyonu tarafından belirtilen cihaz eşleştirme, bildirimler ve bağlantı gibi özellikler de dahil.

Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümüyle herkese açıldı! 2 gün önce eklendi

Komisyonun ikinci talebi ise, Apple'ın üçüncü taraf geliştiricilerden gelen iOS ve iPadOS ile birlikte çalışabilirlik taleplerini dikkate alması. Komisyon, Apple'ın talepleri şeffaf, zamanında, adil ve ek maliyet olmadan yerine getirmesini istiyor. Apple, üçüncü taraf iOS ve iPadOS geliştiricileri için birlikte çalışabilirliğin kullanıma sunulduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı.

Avrupa Komisyonunun gereksinimlerinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Bunlara uyulmaması takdirde Apple, küresel yıllık cirosunun %10'una kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple ürünleri, üçüncü taraf cihazlarla uyumlu çalışacak