Apple ürünleri, üçüncü taraf cihaz ve aksesurlarla uyumlu çalışacak

Avrupa Komisyonu, Apple ürünlerinin üçüncü parti cihazlarla uyumlu çalışmasını istiyor
Komisyon konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Apple, DMA kapsamında belirtilen Apple işletim sistemleri iOS ve iPadOS tarafından kontrol edilen donanım ve yazılım özelliklerine sahip üçüncü taraf geliştiricilere ve işletmelere ücretsiz ve etkili birlikte çalışabilirlik sağlamalıdır."
Daha açıkça söylemek gerekirse, AB, Apple'ın ekosisteminin avantajlarını kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler ve VR başlıklar gibi üçüncü parti cihazlara açmasını istiyor. Buna Avrupa Komisyonu tarafından belirtilen cihaz eşleştirme, bildirimler ve bağlantı gibi özellikler de dahil.
Komisyonun ikinci talebi ise, Apple'ın üçüncü taraf geliştiricilerden gelen iOS ve iPadOS ile birlikte çalışabilirlik taleplerini dikkate alması. Komisyon, Apple'ın talepleri şeffaf, zamanında, adil ve ek maliyet olmadan yerine getirmesini istiyor. Apple, üçüncü taraf iOS ve iPadOS geliştiricileri için birlikte çalışabilirliğin kullanıma sunulduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı.
Avrupa Komisyonunun gereksinimlerinin gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Bunlara uyulmaması takdirde Apple, küresel yıllık cirosunun %10'una kadar para cezasına çarptırılabilecek.Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_eu_commission_wants_iphones_to_play_nice_with_thirdparty_smart_wearables-news-64628.php https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_4761 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)