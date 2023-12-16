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    Apple uyardı: Sertifikasız şarj aletlerini kullanmayın!

    Apple, sertifikalandırılmamış Apple şarj cihazları ve kablolarının kullanılmasına karşı uyarıyor. Peki, sahte Lightning/USB-C şarj kabloları ve şarj aletlerinin kullanımı hangi sorunlara yol açıyor?
    apple sahte şarj aletleri & kabloları uyarı Tam Boyutta Gör
    Apple, tüketicileri diğer markaların şarj cihazlarını ve kablolarını kullanmamaları konusunda uyarıyor. Apple göre diğer üreticilerin ürünlerini kullanmak, özellikle Apple Watch, iPhone ve AirPods gibi cihazlarda yavaş şarj, tekrarlanan zil sesleri, pil ömrünün azalması ve daha fazlası gibi sorunlara yol açabiliyor.

    Apple: MFi sertifikalı kablo ve şarj cihazlarını kullanın

    Apple’a göre tüketicilerin yalnızca Apple tarafından üretilen veya Made for Apple (MFi) sertifikalı iPhone şarj aletlerini kullanmasını gerekiyor. Apple, orijinal Apple Watch şarj cihazlarına ilişkin de uyarıda bulunuyor; Destek belgesinde “Apple tarafından üretilmeyen şarj cihazlarının şarj konektöründe farklı renk, yazı veya başka tasarım farklılıkları olabilir.” ifadesi yer alıyor.

    apple watch şarj aleti orijinallik kontrol Tam Boyutta Gör
    Apple ayrıca bugüne kadar ürettiği tüm kabloların model numaralarının bir listesini paylaştı. Örneğin; kullanıcılar, Mac bilgisayarları üzerinden Apple Watch şarj cihazının üreticisini kontrol edebiliyor. Apple Watch, Mac’e bağlandıktan sonra Sistem Ayarları - Genel - Hakkında - Sistem Raporu menüsünde USB altında Apple Watch şarj cihazının seçilmesi gerekiyor. Üreticinin ismi görülüyor.

    Apple, kullanıcıların MFi lisanslı aksesuarlar veritabanında arama yaparak sertifikalı üçüncü parti şarj cihazı kullandıklarından emin olabileceklerini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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