Apple uyardı: Sertifikasız şarj aletlerini kullanmayın!

Apple: MFi sertifikalı kablo ve şarj cihazlarını kullanın
Apple’a göre tüketicilerin yalnızca Apple tarafından üretilen veya Made for Apple (MFi) sertifikalı iPhone şarj aletlerini kullanmasını gerekiyor. Apple, orijinal Apple Watch şarj cihazlarına ilişkin de uyarıda bulunuyor; Destek belgesinde “Apple tarafından üretilmeyen şarj cihazlarının şarj konektöründe farklı renk, yazı veya başka tasarım farklılıkları olabilir.” ifadesi yer alıyor.
Apple, kullanıcıların MFi lisanslı aksesuarlar veritabanında arama yaparak sertifikalı üçüncü parti şarj cihazı kullandıklarından emin olabileceklerini söylüyor.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.