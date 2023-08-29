Apple, resmen iPhone 15 serisinin tanıtım tarihini açıkladı

iPhone 15 serisi ne zaman tanıtılacak?
Apple’ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacağı 'Wonderlust' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleştirilecek. Etkinlik geçen yıl olduğu Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilecek.
Etkinliğin önceden kaydedilmiş olması beklenirken Apple, medya mensuplarını sunumu bizzat izlemeleri ve muhtemelen ürünler tanıtıldıktan sonra yeni cihazlarla uygulamalı olarak vakit geçirmeleri için kampüse davet ediyor.
iPhone 15 serisi
Apple'ın ilk 3 nanometrelik çipi olan Bionic A17'nin iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yer almasını bekliyoruz. Buna ek olarak söylentiler, sessize alma anahtarı yerine cihazlarda yeni Eylem düğmesinin bulunacağını gösteriyor. Eylem düğmesi, Apple Watch Ultra'daki Eylem düğmesine benzer şekilde özelleştirilebilir olacak.
Pro modellerinin her ikisi de kamera yükseltmeleri alacak olsa da, iPhone 15 Pro Max'in daha yüksek optik yakınlaştırmaya izin verecek bir periskop telefoto lense sahip olmasını bekliyoruz. Yeni periskop telefoto kamera, boyut faktörü nedeniyle Pro Max modele özel olacak.
Fiyatlar yükselebilir
iPhone 15 Pro ve Pro Max'in sahip olacağı tüm yeni özellikler ve yükseltilmiş 3 nanometre çipin maliyeti göz önüne alındığında, bu cihazların taban fiyatlarının artması bekleniyor. iPhone 15 Pro 1.099 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulabilir. Standart iPhone 15 modellerinin fiyatlarının değişmesi beklenmiyor.
Yeni iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra'nın yeni bir versiyonunun da tanıtılması bekleniyor. Ek olarak iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17'nin etkinlikten sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.