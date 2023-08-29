Apple, resmen iPhone 15 serisinin tanıtım tarihini açıkladı

Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlik kapsamında iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 ve daha fazlasının yer alacağı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Apple tarafından resmen duyurulan etkinlik 'Wonderlust' olarak adlandırıldı.

iPhone 15 serisi ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacağı 'Wonderlust' etkinliği 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20:00’da gerçekleştirilecek. Etkinlik geçen yıl olduğu Apple Park kampüsünde yer alan Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilecek.

Etkinliğin önceden kaydedilmiş olması beklenirken Apple, medya mensuplarını sunumu bizzat izlemeleri ve muhtemelen ürünler tanıtıldıktan sonra yeni cihazlarla uygulamalı olarak vakit geçirmeleri için kampüse davet ediyor.

iPhone 15 serisi

Tam Boyutta Gör Apple’ın etkinlik kapsamında 6.1 inç iPhone 15, 6.7 inç iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max'i tanıtmasını bekliyoruz. Tüm modellerin Dinamik Ada, Qualcomm'un güncellenmiş 5G çipi ve en önemlisi Lightning portu yerine USB-C portuna sahip olması bekleniyor. Bir kez daha iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, standart iPhone 15 modellerinde bulunmayan ek özelliklerle gelecek. Daha ince çerçeveler ve köşelerin kıvrımlarında küçük değişikliklerle birlikte hafif bir tasarım farklılığı bekleniyor. Ayrıca iPhone 15 Pro modelleri paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum çerçeveye sahip olacak. Ayrıca etkinlik sayfasında paylaşılan Apple logosu da söylentileri dolaşan mavi ve titanyum renk seçenekleri bir nevi onaylıyor.

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Apple'ın ilk 3 nanometrelik çipi olan Bionic A17'nin iPhone 15 Pro ve Pro Max'te yer almasını bekliyoruz. Buna ek olarak söylentiler, sessize alma anahtarı yerine cihazlarda yeni Eylem düğmesinin bulunacağını gösteriyor. Eylem düğmesi, Apple Watch Ultra'daki Eylem düğmesine benzer şekilde özelleştirilebilir olacak.

Pro modellerinin her ikisi de kamera yükseltmeleri alacak olsa da, iPhone 15 Pro Max'in daha yüksek optik yakınlaştırmaya izin verecek bir periskop telefoto lense sahip olmasını bekliyoruz. Yeni periskop telefoto kamera, boyut faktörü nedeniyle Pro Max modele özel olacak.

Fiyatlar yükselebilir

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in sahip olacağı tüm yeni özellikler ve yükseltilmiş 3 nanometre çipin maliyeti göz önüne alındığında, bu cihazların taban fiyatlarının artması bekleniyor. iPhone 15 Pro 1.099 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulabilir. Standart iPhone 15 modellerinin fiyatlarının değişmesi beklenmiyor.

Yeni iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra'nın yeni bir versiyonunun da tanıtılması bekleniyor. Ek olarak iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve tvOS 17'nin etkinlikten sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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