iOS 18'in yeni özelliği ABD'yi vuran Helene kasırgasında hayat kurtardı

Apple, iOS 18 güncellemesiyle belirli iPhone’lara uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini ekledi. Helene kasırgasının yüzlerce can aldığı dönemde sosyal medyada cihazlarını iOS 18’e güncelleyen kullanıcılar, teşekkür mesajlarını paylaştı.
Bir kullanıcı “Hücresel hizmet eksikliği nedeniyle, Asheville NC'de şu anda herkes iOS 18’in uydu mesajlaşma özelliğiyle mesaj gönderip alabiliyor. Bu tam anlamıyla hayat kurtarıcı @Apple” Başka bir kullanıcı “Bu yeni iOS 18 özelliği dün işe yaradı. Oğlumla iletişim kurabildim.” paylaşımında bulundu.
Helene kasırgasının yarattığı yıkımın ardından Apple CEO’su Tim Cook, şirketin yardım çalışmalarına destek olmak için bağışta bulunacağını paylaştı.
iOS 18 ile gelen uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, iPhone 14 ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor ancak henüz Türkiye'de aktif değil.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/09/30/messages-via-satellite-provides-lifeline-to-iphone-owners-in-hurricane-helene-fallout/ https://support.apple.com/tr-tr/120930 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.