iOS 18'in yeni özelliği ABD'yi vuran Helene kasırgasında hayat kurtardı

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Tam Boyutta Gör Helene Kasırgası'nın Güneydoğu ABD'yi kasıp kavurup 100'den fazla insanın ölümüne yol açmasından günler sonra, insanlar hala yıkılmış yollar, elektrik ve hücresel hizmetlerin eksikliği nedeniyle izole durumda. Bununla beraber iOS 18’in yeni uydu mesajlaşma özelliğiyle, etkilenen bölgelerdeki birçok kişi iletişim kurabildi ve yardım alabildi.

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Apple, iOS 18 güncellemesiyle belirli iPhone’lara uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini ekledi. Helene kasırgasının yüzlerce can aldığı dönemde sosyal medyada cihazlarını iOS 18’e güncelleyen kullanıcılar, teşekkür mesajlarını paylaştı.

Bir kullanıcı “Hücresel hizmet eksikliği nedeniyle, Asheville NC'de şu anda herkes iOS 18’in uydu mesajlaşma özelliğiyle mesaj gönderip alabiliyor. Bu tam anlamıyla hayat kurtarıcı @Apple” Başka bir kullanıcı “Bu yeni iOS 18 özelliği dün işe yaradı. Oğlumla iletişim kurabildim.” paylaşımında bulundu.

Helene kasırgasının yarattığı yıkımın ardından Apple CEO’su Tim Cook, şirketin yardım çalışmalarına destek olmak için bağışta bulunacağını paylaştı.

iOS 18 ile gelen uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, iPhone 14 ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor ancak henüz Türkiye'de aktif değil.

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iOS 18'in yeni özelliği ABD Helene kasırgasında hayat kurtardı