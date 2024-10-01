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    iOS 18'in yeni özelliği ABD'yi vuran Helene kasırgasında hayat kurtardı

    ABD'de Helene kasırgası büyük hasara yol açtı ve yüzlerce can aldı. Binlerce insan elektriksiz ve/veya cep telefonu hizmeti alamıyor. Ancak, kurtulanlar için iOS 18 özelliği can simidi oldu.
    ios 18 uydu mesajlaşma abd helene kasırgası Tam Boyutta Gör
    Helene Kasırgası'nın Güneydoğu ABD'yi kasıp kavurup 100'den fazla insanın ölümüne yol açmasından günler sonra, insanlar hala yıkılmış yollar, elektrik ve hücresel hizmetlerin eksikliği nedeniyle izole durumda. Bununla beraber iOS 18’in yeni uydu mesajlaşma özelliğiyle, etkilenen bölgelerdeki birçok kişi iletişim kurabildi ve yardım alabildi.

    Apple, iOS 18 güncellemesiyle belirli iPhone’lara uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini ekledi. Helene kasırgasının yüzlerce can aldığı dönemde sosyal medyada cihazlarını iOS 18’e güncelleyen kullanıcılar, teşekkür mesajlarını paylaştı.

    Bir kullanıcı “Hücresel hizmet eksikliği nedeniyle, Asheville NC'de şu anda herkes iOS 18’in uydu mesajlaşma özelliğiyle mesaj gönderip alabiliyor. Bu tam anlamıyla hayat kurtarıcı @Apple” Başka bir kullanıcı “Bu yeni iOS 18 özelliği dün işe yaradı. Oğlumla iletişim kurabildim.” paylaşımında bulundu.

    Helene kasırgasının yarattığı yıkımın ardından Apple CEO’su Tim Cook, şirketin yardım çalışmalarına destek olmak için bağışta bulunacağını paylaştı.

    iOS 18 ile gelen uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, iPhone 14 ve daha yeni modellerde kullanılabiliyor ancak henüz Türkiye'de aktif değil.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/09/30/messages-via-satellite-provides-lifeline-to-iphone-owners-in-hurricane-helene-fallout/ https://support.apple.com/tr-tr/120930
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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