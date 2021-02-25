Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı

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Geçtiğimiz Aralık ayında yeni App Store gizlilik etiketlerinin lansmanının ardından yaklaşık 2 ay geçtikten sonra Apple, geliştiricilerin App Store gizlilik etiketleri için gereken bilgileri daha iyi anlamaları için ek rehber yayınladı. Ayrıca şirket geliştirici sayfasında veri türleri, toplanan veriler ve kullanıcılar tarafından girilen veriler hakkında daha fazla bilgiye yer verdi.

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Gizlilik etiketleri için ek rehber

Apple, Aralık 2020'de uygulamaların gizlilik bilgilerini App Store'da listelemesini zorunlu kılmaya başladı. Şirket, bu özelliğin, kullanıcıların uygulamaların verilerini nasıl kullandığını daha iyi anlamaları için önemli olduğunu söyledi. Özelliğin kullanıma sunulmasına rağmen bazı geliştiriciler etiketleri uygulamalarına henüz eklemedi.

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Apple Developer web sitesinde konuya dair: "E-posta veya metin mesajları gibi veri türleri ve oyun içeriği hakkında daha fazla bilgi dahil olmak üzere App Store gizlilik etiketlerinizi tamamlamayla ilgili ek ayrıntılar yayınlandı. Ayrıca, web görünümlerinde toplanan veriler ve kullanıcılar tarafından belgeler veya diğer dosya türleri içine girilebilecek veriler hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız." ifadelerine yer verdi.

Apple'ın yayınladığı ek rehberde, uygulama veya oyun web görünümlerine sahipse, kullanıcıların IP adreslerini topluyorsa ve hatta çok oyunculu maçlar sunuyorsa, geliştiricilere gizlilik raporunu nasıl doldurmaları gerektiğini açıklanıyor.

Apple'ın uygulama gizlilik ayrıntılarına ve ek rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

https://appleinsider.com/articles/21/02/23/apple-details-additional-guidance-on-app-privacy-labels

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