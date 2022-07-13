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    Apple ve Jony Ive yollarını tamamen ayırdı: 30 yıllık birliktelik sona erdi

    Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive kendi kurduğu tasarım firması ile Cupertinolu şirkete hizmet vermeye devam ediyordu. Ancak her iki taraf da mevcut sözleşmeyi uzatmama kararı aldı.
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    Apple ve Jony Ive yollarını tamamen ayırdı
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    The New York Times'ın haberine göre Apple, eski baş tasarımcısı Jony Ive ile arasındaki danışmanlık anlaşmasını sonlandırdı. Taraflar yaptıkları görüşmede sözleşmeyi uzatmama konusunda anlaştı. Böylelikle üç yıl süren iş birliği bitmiş oldu.

    Jony Ive, 27 Haziran 2019 tarihinde 27 yıl görev yaptığı Apple'dan ayrıldığını duyurmuştu. Cupertinolu şirketteki kariyerinin büyük bir bölümünde baş tasarımcı olarak çalışan deneyimli isim iPod, iPhone, iMac ve iPad gibi ürünlerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadı.

    Dünyanın en saygın endüstriyel tasarımcılarından biri olan Jony Ive, Apple'dan ayrıldığı gün yeni tasarım firması LoveFrom aracılığıyla Apple ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı. İki şirket arasında imzalanan 100 milyon dolarlık sözleşme Apple'ı LoveFrom'un ana müşterisi haline getirdi.

    Apple ve Jony Ive yollarını tamamen ayırdı
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    Apple'a rakip projelerde çalışmasına izin verilmiyordu

    Ayrılığın nedeni tam olarak bilinmese de bazı Apple yöneticilerinin, Ive'ın tasarım firmasının Cupertinolu şirketten tasarımcı transfer etmesinden rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Ayrıca ünlü tasarımcıya ödenen paranın şirket içinde sorgulanır hale geldiğini de belirtelim.

    İş birliği süresince LoveFrom'un Apple'a rakip olduğu düşünülen projelerde çalışmasına izin verilmiyordu. Jony Ive ise müşteri seçiminde kendisine daha fazla özgürlük tanınmasını istedi. İşte tüm bu nedenler Jony Ive ve Apple arasındaki iş birliğini bitme noktasına getirdi. LoveFrom, Ferrari ve Airbnb gibi şirketlerle çalışmaya devam ediyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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