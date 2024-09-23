Onaylandı: OpenAI, yapay zeka odaklı bir cihaz üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında bir işbirliğiyle ilgili söylentiler ortaya çıkmış ancak her iki isim de sessiz kalmıştı. Ancak şimdi Jony Ive, Altman ile bir yapay zeka donanım projesi üzerinde çalıştığını doğruladı.

Jony Ive ve OpenAI ortaklığı

Şimdilik proje hakkında henüz çok fazla bir ayrıntı yok. Öte yandan Ive'ın Altman ile Airbnb'nin CEO'su Brian Chesky aracılığıyla tanıştığı ve girişimin Ive ve Laurene Powell Jobs'un şirketi Emerson Collective tarafından finanse edildiği bildiriliyor. Proje için yıl sonuna kadar 1 milyar dolar fon toplanabileceğine dikkat çekilirken geçen yıl projeye 1 milyar dolar yatırdığı söylenen SoftBank CEO'su Masayoshi Son'dan ise bahsedilmiyor.

Finansman konularının dışında yapay zeka donanım projesi üzerinde şu anda sadece 10 kişi çalışıyor. Bunlar arasında Jony Ive ile Apple’da iPhone’lar üzerinde birlikte çalışan Tang Tan ve Evans Hankey de bulunuyor. Rapora göre Ive'ın şirketi LoveFrom cihazın tasarımına liderlik ediyor.

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Jony Ive ve onun şirketi LoveFrom, projenin tasarım yönüne odaklanıyor olsa da cihaz hakkında bilinenler çok sınırlı. Ancak şu bir gerçek ki, proje kapsamında üretken yapay zeka merkezli bir bilgi işlem cihazı göreceğiz. Bunun günümüz akıllı telefonlarına benzeyip benzemeyeceği, doğrudan onlarla rekabet edip etmeyeceği belirsiz. Hatırlanacağı üzere benzer bir argümanla piyasaya çıkan “Humane AI Pin” adındaki cihaz büyük bir hüsrana uğramıştı.

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