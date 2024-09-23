Onaylandı: OpenAI, yapay zeka odaklı bir cihaz üzerinde çalışıyor

Jony Ive ve OpenAI ortaklığı
Şimdilik proje hakkında henüz çok fazla bir ayrıntı yok. Öte yandan Ive'ın Altman ile Airbnb'nin CEO'su Brian Chesky aracılığıyla tanıştığı ve girişimin Ive ve Laurene Powell Jobs'un şirketi Emerson Collective tarafından finanse edildiği bildiriliyor. Proje için yıl sonuna kadar 1 milyar dolar fon toplanabileceğine dikkat çekilirken geçen yıl projeye 1 milyar dolar yatırdığı söylenen SoftBank CEO'su Masayoshi Son'dan ise bahsedilmiyor.
Finansman konularının dışında yapay zeka donanım projesi üzerinde şu anda sadece 10 kişi çalışıyor. Bunlar arasında Jony Ive ile Apple’da iPhone’lar üzerinde birlikte çalışan Tang Tan ve Evans Hankey de bulunuyor. Rapora göre Ive'ın şirketi LoveFrom cihazın tasarımına liderlik ediyor.
Jony Ive ve onun şirketi LoveFrom, projenin tasarım yönüne odaklanıyor olsa da cihaz hakkında bilinenler çok sınırlı. Ancak şu bir gerçek ki, proje kapsamında üretken yapay zeka merkezli bir bilgi işlem cihazı göreceğiz. Bunun günümüz akıllı telefonlarına benzeyip benzemeyeceği, doğrudan onlarla rekabet edip etmeyeceği belirsiz. Hatırlanacağı üzere benzer bir argümanla piyasaya çıkan “Humane AI Pin” adındaki cihaz büyük bir hüsrana uğramıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)