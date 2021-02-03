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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ve Kia bu ay elektrikli otomobil üretim anlaşması imzalayabilir

    Teknoloji devi Apple'ın elektrikli otomobil üretimi için Kia Motors ile anlaşma imzalamaya hazırlandığı bildiriliyor. Apple Car'ı 2024 itibarıyla yollarda görebiliriz.
    03 Şubat 2021, 12:00 (2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple ve Kia bu ay elektrikli otomobil üretim anlaşması imzalayabilir
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    Reuters'in haberine göre Apple ve Kia, 17 Şubat'ta elektrikli otomobil üretimi konusunda bir anlaşma imzalayabilir. Haber ajansı bu bilgiler için Kore basınını kaynak olarak gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı"

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    İki şirket arasında imzalanacak dev anlaşmanın mali detaylarıyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Apple'ın üretim ortaklığı konusunda Kia'ya 3.6 milyar dolar yatırım yapacağı belirtiliyor.

    Apple ve Kia bu ay elektrikli otomobil üretim anlaşması imzalayabilir
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    Yılda 100 bin araç üretilmesi hedefleniyor

    Sözleşme şartlarına göre Kia 2024'ten itibaren ABD'deki bir fabrikasında Apple için yılda en az 100 bin adet elektrikli otomobil üretecek. Daha sonra bu kapasite 400 bine çıkarılacak.

    Söylentilerin basına yansımasının ardından Kia hisseleri %14.5 değer kazandı. Ancak her iki şirketin yetkililerinin de iş birliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadığını hatırlatalım.

    Apple elektrikli otomobil üretimi için ilk etapta Hyundai ile görüşüyordu. Ancak daha sonra Apple Car'ın Hyundai'nin bir yan kuruluşu olan Kia'nın fabrikasında üretileceği bildirildi.



    Kaynakça https://www.reuters.com/article/us-auto-tech-apple-kia/south-korea-carmaker-kias-shares-jump-14-5-on-apple-ev-tie-up-report-idUSKBN2A30HS https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/apple-to-invest-3-6-billion-in-kia-to-make-evs-donga-says https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210203/105250893/3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araç haberleri bizi 2 şubat 2020 itibariyle artık ilgilendirmeyen haberler...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    S spencermilas 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    bildigim bizim araçta elektirikli olacaktı artık ucuz olur o arac cıkınca ona özel indirim yaparlar devlet işi kendinden olmayan indirim olmaz
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    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple, sağlam bir ortak olabilir.
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Piyasa yine bölünecek, Apple ve diğerleri gibi.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bayağı heyecanlı ikinci bir Amerikalı teknoloji devi ciddi miktarlarda elektrikli araç üretimi yapacak.



    Bakalım Amerika’lılar teknoloji dünyasında elde ettikleri başarıyı Araba piyasasını Avrupa ve Uzak Doğu’dan çalmak için kullanabilecekler mi ?
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