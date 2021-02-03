Apple ve Kia bu ay elektrikli otomobil üretim anlaşması imzalayabilir

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Reuters'in haberine göre Apple ve Kia, 17 Şubat'ta elektrikli otomobil üretimi konusunda bir anlaşma imzalayabilir. Haber ajansı bu bilgiler için Kore basınını kaynak olarak gösteriyor.

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İki şirket arasında imzalanacak dev anlaşmanın mali detaylarıyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Apple'ın üretim ortaklığı konusunda Kia'ya 3.6 milyar dolar yatırım yapacağı belirtiliyor.

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Yılda 100 bin araç üretilmesi hedefleniyor

Sözleşme şartlarına göre Kia 2024'ten itibaren ABD'deki bir fabrikasında Apple için yılda en az 100 bin adet elektrikli otomobil üretecek. Daha sonra bu kapasite 400 bine çıkarılacak.

Söylentilerin basına yansımasının ardından Kia hisseleri %14.5 değer kazandı. Ancak her iki şirketin yetkililerinin de iş birliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadığını hatırlatalım.

Apple elektrikli otomobil üretimi için ilk etapta Hyundai ile görüşüyordu. Ancak daha sonra Apple Car'ın Hyundai'nin bir yan kuruluşu olan Kia'nın fabrikasında üretileceği bildirildi.

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