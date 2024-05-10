Apple Vision Pro 2, ciddi fiyat indirimiyle birlikte çıkabilir

Apple Vision Pro 2, 1.500 dolar olabilir
Yeni gelen haberlere göre Apple, Vision Pro 2 ile başlangıç fiyatını 1.500 dolar seviyesine indirmeyi istiyor. Bunun için de Samsung ve SeeYa olmak üzere iki yeni tedarikçinin süreçlere ekleneceği belirtiliyor. Öte yandan mevcut Vision Pro’nun üretim maliyetinin ise 1.542 dolar civarında olduğuna inanılıyor. Buradaki en büyük maliyet kalemi ise Sony’den alınan çift 4K mikro OLED paneller.
Daha önceki raporlarda Apple’ın maliyetleri nasıl düşüreceğini henüz bulamadığı iddia edilmişti. Mevcut söylenti de yeni tedarikçiler dışında Vision Pro 2’nin nasıl 1.500 dolarlık satış fiyatına ineceğinden bahsetmiyor. Yine önceki raporlarda da adı geçen SeeYa’nın ekranlarının maliyetleri yüzde 50 oranında düşürebileceğinden söz edilmişti. Samsung’un ise SK hynix tarafından tedarik edilen DRAM belleklerin yerini alacağı aktarılıyor. Apple, önümüzdeki yıl mı yoksa daha sonrasında mı Vision Pro 2’yi çıkarır bilinmez ama yeni söylentiye göre hedef 2026.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.