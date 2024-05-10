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    Apple Vision Pro 2, ciddi fiyat indirimiyle birlikte çıkabilir

    Apple’ın Vision Pro 2’de Samsung ile birlikte Çinli ekran tedarikçi SeeYa’yı maliyetleri düşürmek için kullanacağı iddia ediliyor. Gelecek nesilde Vision Pro 2 ciddi oranda daha ucuz olabilir.
    Apple Vision Pro 2, ciddi fiyat indirimiyle birlikte çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro için işler iyi başlamış olsa da devamı gelmemişti. İlk tahminler 800.000 satışı önerirken ilginin ciddi oranda düşmesiyle satış tahminleri yarı yarıya düştü. Bu düşüşün en büyük nedenleri arasında 3.500 dolarlık çok yüksek fiyat etiketinin de rolü büyük. Ancak henüz çıkış tarihi hakkında net bilgilerin olmadığı Vision Pro 2 ile birlikte Apple, maliyetleri düşürerek çok daha ucuz bir ürün ortaya koymak istiyor.

    Apple Vision Pro 2, 1.500 dolar olabilir

    Yeni gelen haberlere göre Apple, Vision Pro 2 ile başlangıç fiyatını 1.500 dolar seviyesine indirmeyi istiyor. Bunun için de Samsung ve SeeYa olmak üzere iki yeni tedarikçinin süreçlere ekleneceği belirtiliyor. Öte yandan mevcut Vision Pro’nun üretim maliyetinin ise 1.542 dolar civarında olduğuna inanılıyor. Buradaki en büyük maliyet kalemi ise Sony’den alınan çift 4K mikro OLED paneller.

    Daha önceki raporlarda Apple’ın maliyetleri nasıl düşüreceğini henüz bulamadığı iddia edilmişti. Mevcut söylenti de yeni tedarikçiler dışında Vision Pro 2’nin nasıl 1.500 dolarlık satış fiyatına ineceğinden bahsetmiyor. Yine önceki raporlarda da adı geçen SeeYa’nın ekranlarının maliyetleri yüzde 50 oranında düşürebileceğinden söz edilmişti. Samsung’un ise SK hynix tarafından tedarik edilen DRAM belleklerin yerini alacağı aktarılıyor.  Apple, önümüzdeki yıl mı yoksa daha sonrasında mı Vision Pro 2’yi çıkarır bilinmez ama yeni söylentiye göre hedef 2026.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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