Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro için işler iyi başlamış olsa da devamı gelmemişti. İlk tahminler 800.000 satışı önerirken ilginin ciddi oranda düşmesiyle satış tahminleri yarı yarıya düştü. Bu düşüşün en büyük nedenleri arasında 3.500 dolarlık çok yüksek fiyat etiketinin de rolü büyük. Ancak henüz çıkış tarihi hakkında net bilgilerin olmadığı Vision Pro 2 ile birlikte Apple, maliyetleri düşürerek çok daha ucuz bir ürün ortaya koymak istiyor.

Apple Vision Pro 2, 1.500 dolar olabilir

Yeni gelen haberlere göre Apple, Vision Pro 2 ile başlangıç fiyatını 1.500 dolar seviyesine indirmeyi istiyor. Bunun için de Samsung ve SeeYa olmak üzere iki yeni tedarikçinin süreçlere ekleneceği belirtiliyor. Öte yandan mevcut Vision Pro’nun üretim maliyetinin ise 1.542 dolar civarında olduğuna inanılıyor. Buradaki en büyük maliyet kalemi ise Sony’den alınan çift 4K mikro OLED paneller.

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Daha önceki raporlarda Apple’ın maliyetleri nasıl düşüreceğini henüz bulamadığı iddia edilmişti. Mevcut söylenti de yeni tedarikçiler dışında Vision Pro 2’nin nasıl 1.500 dolarlık satış fiyatına ineceğinden bahsetmiyor. Yine önceki raporlarda da adı geçen SeeYa’nın ekranlarının maliyetleri yüzde 50 oranında düşürebileceğinden söz edilmişti. Samsung’un ise SK hynix tarafından tedarik edilen DRAM belleklerin yerini alacağı aktarılıyor. Apple, önümüzdeki yıl mı yoksa daha sonrasında mı Vision Pro 2’yi çıkarır bilinmez ama yeni söylentiye göre hedef 2026.

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Apple Vision Pro 2, ciddi fiyat indirimiyle birlikte çıkabilir