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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro 2 için uzun bir süre beklemek gerekecek

    Son gelen haberlere göre Apple Vision Pro 2 için en az 18 ay beklemek gerekecek. Ayrıca kaynaklar ikinci nesilde çözülmesi gereken pek çok sorunun olduğunu bildiriyor.
    Apple Vision Pro 2 için uzun bir süre beklemek gerekecek Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, geneli olumlu olmak üzere karışık yorumlarla karşılaştı. Yorumların çoğunluğunun olumlu olması ise ürünün mükemmel olduğunu anlamına gelmiyor, hatta buna yakın bile değil. Zira Vision Pro’da halihazırda kullanımı oldukça zorlayan sorunlar bulunuyor. Neyse ki son gelen bilgilere göre Apple’ın bunları çözmek için bolca vakti olacak. Aktarılanlara göre ikinci nesil Apple Vision Pro için en az 18 ay beklemek gerekecek.

    Vision Pro 2 için uzunca bir süre beklenecek

    Bu ayın başlarında raflarda boy göstermeye başlayan Apple Vision Pro, 3.499 dolarlık fiyatı göz önüne alındığında iyi denebilecek satış rakamlarına ulaştı. Bununla birlikte bazı kullanıcılar da Vision Pro’yu iade etmişti. Bu iadelerin arkasında ise cihaz odaklı şikayetler bulunuyor. Bazıları ağırlıktan şikayet ederken bazıları ise baş ve göz ağrısı şikayetlerini dile getirmişti. İçerik tarafındaki eksiklik de yine şikayetler arasındaydı.

    Apple Vision Pro 2 (veya ikinci nesil Vision Pro) çıkmadan önce Apple’ın bu sorunları ortadan kaldırması gerekiyor. 18 aylık süre ise bunun için oldukça yeterli. Öte yandan normal şartlarda iki ürün arasında 18 ay beklemek pek gördüğümüz bir şey değil ancak Vision Pro, sadece ABD’de satılıyor ve ilerleyen aylarda diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Dolayısıyla Vision Pro için zaman biraz göreceli.

    Bununla birlikte, raporda Apple Vision Pro'nun gerçek halefini mi yoksa düşük maliyetli bir versiyonunu mu göreceğimizden bahsedilmiyor çünkü iki model arasında belirgin farkların olması bekleniyor. Uygun fiyatlı sürümde ekran ve donanımdan tavizlerin verilmesi olası. Analist Ming-Chi Kuo, Apple Vision Pro 2'nin 2027 yılına kadar seri üretime girmeyeceğini tahmin ederken, daha ucuz versiyonun 2025 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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