Apple Vision Pro 2 için uzun bir süre beklemek gerekecek

Vision Pro 2 için uzunca bir süre beklenecek
Bu ayın başlarında raflarda boy göstermeye başlayan Apple Vision Pro, 3.499 dolarlık fiyatı göz önüne alındığında iyi denebilecek satış rakamlarına ulaştı. Bununla birlikte bazı kullanıcılar da Vision Pro’yu iade etmişti. Bu iadelerin arkasında ise cihaz odaklı şikayetler bulunuyor. Bazıları ağırlıktan şikayet ederken bazıları ise baş ve göz ağrısı şikayetlerini dile getirmişti. İçerik tarafındaki eksiklik de yine şikayetler arasındaydı.
Apple Vision Pro 2 (veya ikinci nesil Vision Pro) çıkmadan önce Apple’ın bu sorunları ortadan kaldırması gerekiyor. 18 aylık süre ise bunun için oldukça yeterli. Öte yandan normal şartlarda iki ürün arasında 18 ay beklemek pek gördüğümüz bir şey değil ancak Vision Pro, sadece ABD’de satılıyor ve ilerleyen aylarda diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Dolayısıyla Vision Pro için zaman biraz göreceli.
Bununla birlikte, raporda Apple Vision Pro'nun gerçek halefini mi yoksa düşük maliyetli bir versiyonunu mu göreceğimizden bahsedilmiyor çünkü iki model arasında belirgin farkların olması bekleniyor. Uygun fiyatlı sürümde ekran ve donanımdan tavizlerin verilmesi olası. Analist Ming-Chi Kuo, Apple Vision Pro 2'nin 2027 yılına kadar seri üretime girmeyeceğini tahmin ederken, daha ucuz versiyonun 2025 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.