Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, geneli olumlu olmak üzere karışık yorumlarla karşılaştı. Yorumların çoğunluğunun olumlu olması ise ürünün mükemmel olduğunu anlamına gelmiyor, hatta buna yakın bile değil. Zira Vision Pro’da halihazırda kullanımı oldukça zorlayan sorunlar bulunuyor. Neyse ki son gelen bilgilere göre Apple’ın bunları çözmek için bolca vakti olacak. Aktarılanlara göre ikinci nesil Apple Vision Pro için en az 18 ay beklemek gerekecek.

Vision Pro 2 için uzunca bir süre beklenecek

Bu ayın başlarında raflarda boy göstermeye başlayan Apple Vision Pro, 3.499 dolarlık fiyatı göz önüne alındığında iyi denebilecek satış rakamlarına ulaştı. Bununla birlikte bazı kullanıcılar da Vision Pro’yu iade etmişti. Bu iadelerin arkasında ise cihaz odaklı şikayetler bulunuyor. Bazıları ağırlıktan şikayet ederken bazıları ise baş ve göz ağrısı şikayetlerini dile getirmişti. İçerik tarafındaki eksiklik de yine şikayetler arasındaydı.

Apple Vision Pro 2 (veya ikinci nesil Vision Pro) çıkmadan önce Apple’ın bu sorunları ortadan kaldırması gerekiyor. 18 aylık süre ise bunun için oldukça yeterli. Öte yandan normal şartlarda iki ürün arasında 18 ay beklemek pek gördüğümüz bir şey değil ancak Vision Pro, sadece ABD’de satılıyor ve ilerleyen aylarda diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Dolayısıyla Vision Pro için zaman biraz göreceli.

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Bununla birlikte, raporda Apple Vision Pro'nun gerçek halefini mi yoksa düşük maliyetli bir versiyonunu mu göreceğimizden bahsedilmiyor çünkü iki model arasında belirgin farkların olması bekleniyor. Uygun fiyatlı sürümde ekran ve donanımdan tavizlerin verilmesi olası. Analist Ming-Chi Kuo, Apple Vision Pro 2'nin 2027 yılına kadar seri üretime girmeyeceğini tahmin ederken, daha ucuz versiyonun 2025 yılında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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Apple Vision Pro 2 için uzun bir süre beklemek gerekecek