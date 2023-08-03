Apple Vision Pro geliştiricilerden pek rağbet görmüyor: Laboratuvarlar boş

Tam Boyutta Gör Apple geçtiğimiz ay itibarıyla geliştiricileri Cupertino, Londra, Münih, Şangay, Singapur ve Tokyo gibi şehirlerdeki Vision Pro laboratuvarlarına davet etmeye başlamıştı. Ancak Bloomberg yazarı Mark Gurman, karma gerçeklik gözlüğü bulunan laboratuvarların geliştiricilerden pek rağbet görmediğini söyledi.

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Bu laboratuvarların temel amacı geliştiricilere Vision Pro'yu deneme imkanı sunmak. Ayrıca cihaz için uygulama oluşturma, test etme ve optimize etme konusunda Apple mühendislerinden yardım alma fırsatı sağlamak. Ancak, ABD'li geliştiriciler için Kaliforniya dışında bir laboratuvar yok.

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Cupertino'ya gitmeleri gerekiyor

Bu durumda diğer eyaletlerde yaşayan geliştiricilerin, kendi seyahat ve konaklama masraflarını karşılayarak şirketin Cupertino'daki genel merkezine gitmeleri gerekiyor. Görünüşe bakılırsa çok az sayıda geliştirici Vision Pro'yu test etmek için zaman ve para harcamaya istekli.

Tam Boyutta Gör Birçok geliştirici, başlangıçta yalnızca ABD'de sınırlı sayıda satılacak olan Vision Pro için uygulama yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyor. Aynı zamanda uygulamaların henüz hazır olmaması da mümkün. Dolayısı ile geliştiricilerin test etmek için Cupertino'ya gitmelerini gerektirecek bir durum yoktur.

Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü 2024 yılının ilk çeyreğinde 3.500 dolar fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Apple Vision Pro geliştiricilerden pek rağbet görmüyor