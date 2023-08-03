Apple Vision Pro geliştiricilerden pek rağbet görmüyor: Laboratuvarlar boş

Bu laboratuvarların temel amacı geliştiricilere Vision Pro'yu deneme imkanı sunmak. Ayrıca cihaz için uygulama oluşturma, test etme ve optimize etme konusunda Apple mühendislerinden yardım alma fırsatı sağlamak. Ancak, ABD'li geliştiriciler için Kaliforniya dışında bir laboratuvar yok.
Cupertino'ya gitmeleri gerekiyor
Bu durumda diğer eyaletlerde yaşayan geliştiricilerin, kendi seyahat ve konaklama masraflarını karşılayarak şirketin Cupertino'daki genel merkezine gitmeleri gerekiyor. Görünüşe bakılırsa çok az sayıda geliştirici Vision Pro'yu test etmek için zaman ve para harcamaya istekli.
Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü 2024 yılının ilk çeyreğinde 3.500 dolar fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü