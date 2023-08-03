Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro geliştiricilerden pek rağbet görmüyor: Laboratuvarlar boş

    Apple, geliştiricileri dünyanın önde gelen şehirlerindeki Vision Pro deneyim laboratuvarlarına davet etmişti. Ancak çok az sayıda geliştiricinin bu laboratuvarları ziyaret ettiği ortaya çıktı.
    1
    Apple Vision Pro geliştiricilerden pek rağbet görmüyor Tam Boyutta Gör
    Apple geçtiğimiz ay itibarıyla geliştiricileri Cupertino, Londra, Münih, Şangay, Singapur ve Tokyo gibi şehirlerdeki Vision Pro laboratuvarlarına davet etmeye başlamıştı. Ancak Bloomberg yazarı Mark Gurman, karma gerçeklik gözlüğü bulunan laboratuvarların geliştiricilerden pek rağbet görmediğini söyledi.

    Bu laboratuvarların temel amacı geliştiricilere Vision Pro'yu deneme imkanı sunmak. Ayrıca cihaz için uygulama oluşturma, test etme ve optimize etme konusunda Apple mühendislerinden yardım alma fırsatı sağlamak. Ancak, ABD'li geliştiriciler için Kaliforniya dışında bir laboratuvar yok.

    Apple Vision Pro geliştiricilerden pek rağbet görmüyor Tam Boyutta Gör

    Cupertino'ya gitmeleri gerekiyor

    Bu durumda diğer eyaletlerde yaşayan geliştiricilerin, kendi seyahat ve konaklama masraflarını karşılayarak şirketin Cupertino'daki genel merkezine gitmeleri gerekiyor. Görünüşe bakılırsa çok az sayıda geliştirici Vision Pro'yu test etmek için zaman ve para harcamaya istekli.

    Apple Vision Pro geliştiricilerden pek rağbet görmüyor Tam Boyutta Gör
    Birçok geliştirici, başlangıçta yalnızca ABD'de sınırlı sayıda satılacak olan Vision Pro için uygulama yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyor. Aynı zamanda uygulamaların henüz hazır olmaması da mümkün. Dolayısı ile geliştiricilerin test etmek için Cupertino'ya gitmelerini gerektirecek bir durum yoktur.

    Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü 2024 yılının ilk çeyreğinde 3.500 dolar fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    M
    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilaç içtikten sonra kusmak tekrar içmek gerekir mi sağ kaburga altında seğirme neden olur aynı şehirde kyk yurt çıkar mı amd radeon hd 8500m skoda octavia 1.0 e-tec yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-57
    Acer Nitro 5 AN515-57
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız