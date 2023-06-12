Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple cep yakan Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak

    Apple'ın 3.500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü fiyatı itibariyle herkesin kolayca erişebileceği bir ürün olmayacak. Bunu göz önünde bulunduran şirket Vision Pro'nun daha ucuz versiyonunu çıkaracak.
    2
    Apple cep yakan Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın kısa süre önce tanıttığı Vision Pro'nun geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Deneyimli gazeteciye göre Cupertinolu şirket 2025'in sonuna kadar karma gerçeklik gözlüğünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarmayı planlıyor.

    Apple Vision Pro büyük bir gürültü koparsa da yüksek satış rakamlarına ulaşması pek öngörülmüyor. Bunun nedeni ise 3.500 dolarlık cep yakan fiyat etiketi. Şirket iki yıl içinde çıkaracağı modelde fiyatı düşürmek için doğal olarak bazı özellikleri "kısacak".

    Apple cep yakan Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak Tam Boyutta Gör

    Apple fiyatı nasıl düşürebilir?

    Gurman, daha uygun fiyatlı versiyonun Apple Vision veya belki de Apple Vision One olarak adlandırılabileceğine inanıyor. Maliyeti azaltmak için gözlük daha zayıf bir işlemciyle donatılabilir. Ayrıca cihazda 4K mikro-OLED ekranlar yerine daha düşük çözünürlüklü bir çözüm görebiliriz.

    Apple cep yakan Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Şirket 3D kamera ve uzamsal ses teknolojilerinden de taviz verilebilir. Tüm bunlara daha basit bir kafa bandı ve sensör sayısının azaltılması da eklenince Apple'ın fiyatı birkaç yüz dolar düşürmeyi başarabileceği belirtiliyor.

    Gurman ayrıca Cupertinolu teknoloji devinin daha hızlı bir işlemciye sahip olacak ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalıştığını da belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 4 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dünyanın en büyük bicepsi sahibinden ücretsiz ilan verme hilesi hotpoint ariston buzdolabı soğutmuyor lustral saç döker mi üniversite kayıt sildirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız