Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın kısa süre önce tanıttığı Vision Pro'nun geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Deneyimli gazeteciye göre Cupertinolu şirket 2025'in sonuna kadar karma gerçeklik gözlüğünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarmayı planlıyor.

Apple Vision Pro, gözlük kullananlara daha pahalıya mal olacak 6 gün önce eklendi

Apple Vision Pro büyük bir gürültü koparsa da yüksek satış rakamlarına ulaşması pek öngörülmüyor. Bunun nedeni ise 3.500 dolarlık cep yakan fiyat etiketi. Şirket iki yıl içinde çıkaracağı modelde fiyatı düşürmek için doğal olarak bazı özellikleri "kısacak".

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Apple fiyatı nasıl düşürebilir?

Gurman, daha uygun fiyatlı versiyonun Apple Vision veya belki de Apple Vision One olarak adlandırılabileceğine inanıyor. Maliyeti azaltmak için gözlük daha zayıf bir işlemciyle donatılabilir. Ayrıca cihazda 4K mikro-OLED ekranlar yerine daha düşük çözünürlüklü bir çözüm görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Şirket 3D kamera ve uzamsal ses teknolojilerinden de taviz verilebilir. Tüm bunlara daha basit bir kafa bandı ve sensör sayısının azaltılması da eklenince Apple'ın fiyatı birkaç yüz dolar düşürmeyi başarabileceği belirtiliyor.

Gurman ayrıca Cupertinolu teknoloji devinin daha hızlı bir işlemciye sahip olacak ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalıştığını da belirtti.

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Apple cep yakan Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak