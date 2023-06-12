Apple cep yakan Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak

Apple Vision Pro büyük bir gürültü koparsa da yüksek satış rakamlarına ulaşması pek öngörülmüyor. Bunun nedeni ise 3.500 dolarlık cep yakan fiyat etiketi. Şirket iki yıl içinde çıkaracağı modelde fiyatı düşürmek için doğal olarak bazı özellikleri "kısacak".
Apple fiyatı nasıl düşürebilir?
Gurman, daha uygun fiyatlı versiyonun Apple Vision veya belki de Apple Vision One olarak adlandırılabileceğine inanıyor. Maliyeti azaltmak için gözlük daha zayıf bir işlemciyle donatılabilir. Ayrıca cihazda 4K mikro-OLED ekranlar yerine daha düşük çözünürlüklü bir çözüm görebiliriz.
Gurman ayrıca Cupertinolu teknoloji devinin daha hızlı bir işlemciye sahip olacak ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalıştığını da belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi