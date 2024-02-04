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    Apple Vision Pro, parçalarına ayrıldı: İşte içindekiler

    iFixit, teknoloji devi Apple'ın yeni AR/VR gözlüğü Vision Pro'nun sökülme anını paylaştı. İşte Vision Pro'nun iç tasarımının her yönüne ilk kez derinlemesine bakmamızı sağlayan o video:
    Apple Vision Pro, parçalarına ayrıldı: İşte içindekiler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Apple'ın yeni AR/VR gözlüğü Vision Pro, yaklaşık 200.000 adetlik devasa ön siparişlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunuldu. Yakın bir zamanda ise tanınmış onarım web sitesi iFixit, Apple Vision Pro'nun sökülme anını YouTube'da paylaştı.

    İşte Apple Vision Pro'nun içerisine ilk bakış:

    Geçtiğimiz Cuma günü Apple'ın yazılım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye ve donanım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Richard Howarth ile yapılan özel Vision Pro tasarım röportajının bir parçası olarak Vision Pro'nun iç kısımlarının bir görüntüsünü paylaşmıştı. Bir dizi kamera, sensör, fan, lens motorları ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok dahili bileşeni ortaya çıkaran bu yeni video ise Vision Pro'nun iç tasarımının her yönüne ilk kez derinlemesine bakmamızı sağladı.

    Paylaşılan video ile tüm parçalarının ortaya çıktığı Vision Pro; 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ve 16 GB birleşik belleğe sahip bir M2 çip tarafından desteklenmekte. Ayrıca içeriğin kullanıcının gözünün önünde görünüyormuş gibi görünmesini sağlamak için 12 kamera, beş sensör ve altı mikrofondan gelen girdileri işleyen tamamen yeni bir R1 çipine de sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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