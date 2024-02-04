Apple Vision Pro, parçalarına ayrıldı: İşte içindekiler

İşte Apple Vision Pro'nun içerisine ilk bakış:
Geçtiğimiz Cuma günü Apple'ın yazılım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye ve donanım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Richard Howarth ile yapılan özel Vision Pro tasarım röportajının bir parçası olarak Vision Pro'nun iç kısımlarının bir görüntüsünü paylaşmıştı. Bir dizi kamera, sensör, fan, lens motorları ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok dahili bileşeni ortaya çıkaran bu yeni video ise Vision Pro'nun iç tasarımının her yönüne ilk kez derinlemesine bakmamızı sağladı.
Paylaşılan video ile tüm parçalarının ortaya çıktığı Vision Pro; 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ve 16 GB birleşik belleğe sahip bir M2 çip tarafından desteklenmekte. Ayrıca içeriğin kullanıcının gözünün önünde görünüyormuş gibi görünmesini sağlamak için 12 kamera, beş sensör ve altı mikrofondan gelen girdileri işleyen tamamen yeni bir R1 çipine de sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.