Apple Vision Pro, parçalarına ayrıldı: İşte içindekiler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Apple'ın yeni AR/VR gözlüğü Vision Pro, yaklaşık 200.000 adetlik devasa ön siparişlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunuldu. Yakın bir zamanda ise tanınmış onarım web sitesi iFixit, Apple Vision Pro'nun sökülme anını YouTube'da paylaştı.

İşte Apple Vision Pro'nun içerisine ilk bakış:

Geçtiğimiz Cuma günü Apple'ın yazılım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye ve donanım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Richard Howarth ile yapılan özel Vision Pro tasarım röportajının bir parçası olarak Vision Pro'nun iç kısımlarının bir görüntüsünü paylaşmıştı. Bir dizi kamera, sensör, fan, lens motorları ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok dahili bileşeni ortaya çıkaran bu yeni video ise Vision Pro'nun iç tasarımının her yönüne ilk kez derinlemesine bakmamızı sağladı.

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Paylaşılan video ile tüm parçalarının ortaya çıktığı Vision Pro; 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ve 16 GB birleşik belleğe sahip bir M2 çip tarafından desteklenmekte. Ayrıca içeriğin kullanıcının gözünün önünde görünüyormuş gibi görünmesini sağlamak için 12 kamera, beş sensör ve altı mikrofondan gelen girdileri işleyen tamamen yeni bir R1 çipine de sahip.

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