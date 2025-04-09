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    Apple, Vision Pro’nun yeni modelini yıl sonunda tanıtacak

    Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun yeni sürümünü yıl sonuna doğru  çıkacak. İlk modelin düşük satış performansı sonrası, şirket bu kez daha sade bir güncellemeyle sahneye çıkacak.

    Apple, Vision Pro’nun yeni modelini yıl sonunda tanıtacak

    Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünden beklediği ilgiyi göremedi. Satışların hayal kırıklığı yaratmasının ardından şirket, bu yıl içinde daha küçük çaplı bir güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Yeni Vision Pro modeli için parça üretimi başlamış durumda. Apple’ın donanım ortakları ekran, kasa ve devre bileşenleri gibi önemli parçaların sevkiyatına hız vermiş durumda. Hatta bazı tedarikçiler siparişleri yetiştirebilmek için üretim sürecini hızlandırmış bile.

    Bu arada Apple, mevcut Vision Pro’nun üretimini yıl sonuna kadar tamamen durdurmayı planlıyor. Halihazırda üretilmiş cihazların ise yeni model çıkana kadar satışta kalması bekleniyor. Bu da Apple’ın, Vision Pro 2’ye geçiş için hazırlıklarını erkenden tamamladığını gösteriyor.

    Yeni modelde büyük tasarım değişiklikleri beklenmiyor. Görünüş olarak önceki versiyona oldukça benzeyeceği konuşulurken, en dikkat çekici yenilik cihazın içinde olacak: Apple’ın yeni M5 çipine sahip olacak bu model, performans tarafında önemli bir adım atabilir.

    Vision Pro için daha kapsamlı bir yenileme planı bir süredir rafa kaldırılmış durumda. Şirketin şu anki hedefi, daha mütevazı bir güncellemeyle ürün gamını taze tutmak. Yeni modelin kesin çıkış tarihi ya da fiyatı henüz açıklanmasa da, premium segmentte konumlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 saat önce

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