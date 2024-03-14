Apple Vision Pro yakında daha fazla ülkede satışa çıkabilir

Vision Pro daha fazla ülkeye geliyor
Apple Vision Pro’da bulunan klavye yalnızca İngilizce (ABD) dil desteğine sahip, ki bu da cihazında sadece ABD’de satıldığı düşünüldüğünde oldukça mantıklı. Ancak Apple'ın daha fazla dil desteği vermek için çalıştığı görülüyor. visionOS kodu sanal klavye ve otomatik düzeltmenin yakında aşağıdaki dillerle uyumlu olacağını gösteriyor:
- Kantonca, Geleneksel
- Çince, Basitleştirilmiş
- İngilizce (Avustralya)
- İngilizce (Kanada)
- İngilizce (Japonya)
- İngilizce (Singapur)
- İngilizce (UK)
- Fransızca (Kanada)
- Fransızca (Fransa)
- Almanca (Almanya)
- Japonca
- Korece
Hazırlanan dil desteği Vision Pro'nun tüm bu bölgelere aynı anda piyasaya sürüleceği anlamına gelmese de bu bölgelerin Apple için öncelik olduğu anlaşılabilir. Liste, Apple'ın Vision Pro'yu en azından Avustralya, Kanada, Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde satmaya hazırlandığının güçlü bir göstergesi. Şimdilik Vision Pro için herhangi bir küresel çıkış tarihi bulunmuyor ancak analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Vision Pro'yu hazirandaki WWDC 2024'ten önce daha fazla pazarda satışa sunacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.