Apple Vision Pro yakında daha fazla ülkede satışa çıkabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, şimdilik sadece ABD pazarında satılıyor. Apple, 3.499 dolarlık başlığını 2024 yılı içerisinde daha fazla pazarda satışa sunacağını açıklamış olsa da cihazın sonraki aşamada hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan visionOS kodundan elde edilen bilgilere göre Apple, Vision Pro’ya yeni dil seçenekleri eklemeyi planlıyor. Bu da cihazın yakında yeni ülkelere yelken açacağını gösteriyor.

Vision Pro daha fazla ülkeye geliyor

Apple Vision Pro’da bulunan klavye yalnızca İngilizce (ABD) dil desteğine sahip, ki bu da cihazında sadece ABD’de satıldığı düşünüldüğünde oldukça mantıklı. Ancak Apple'ın daha fazla dil desteği vermek için çalıştığı görülüyor. visionOS kodu sanal klavye ve otomatik düzeltmenin yakında aşağıdaki dillerle uyumlu olacağını gösteriyor:

Kantonca, Geleneksel

Çince, Basitleştirilmiş

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Japonya)

İngilizce (Singapur)

İngilizce (UK)

Fransızca (Kanada)

Fransızca (Fransa)

Almanca (Almanya)

Japonca

Korece

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Hazırlanan dil desteği Vision Pro'nun tüm bu bölgelere aynı anda piyasaya sürüleceği anlamına gelmese de bu bölgelerin Apple için öncelik olduğu anlaşılabilir. Liste, Apple'ın Vision Pro'yu en azından Avustralya, Kanada, Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde satmaya hazırlandığının güçlü bir göstergesi. Şimdilik Vision Pro için herhangi bir küresel çıkış tarihi bulunmuyor ancak analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Vision Pro'yu hazirandaki WWDC 2024'ten önce daha fazla pazarda satışa sunacağını söylüyor.

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Apple Vision Pro yakında 9 yeni ülkede satışa çıkabilir