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    Apple Vision Pro yakında daha fazla ülkede satışa çıkabilir

    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, 3.499 dolarlık fiyat etiketiyle sadece ABD’de satılıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler cihazın 9 yeni ülkede satışa çıkacağını gösteriyor.
    Apple Vision Pro yakında 9 yeni ülkede satışa çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, şimdilik sadece ABD pazarında satılıyor. Apple, 3.499 dolarlık başlığını 2024 yılı içerisinde daha fazla pazarda satışa sunacağını açıklamış olsa da cihazın sonraki aşamada hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan visionOS kodundan elde edilen bilgilere göre Apple, Vision Pro’ya yeni dil seçenekleri eklemeyi planlıyor. Bu da cihazın yakında yeni ülkelere yelken açacağını gösteriyor.

    Vision Pro daha fazla ülkeye geliyor

    Apple Vision Pro’da bulunan klavye yalnızca İngilizce (ABD) dil desteğine sahip, ki bu da cihazında sadece ABD’de satıldığı düşünüldüğünde oldukça mantıklı. Ancak Apple'ın daha fazla dil desteği vermek için çalıştığı görülüyor. visionOS kodu sanal klavye ve otomatik düzeltmenin yakında aşağıdaki dillerle uyumlu olacağını gösteriyor:

    • Kantonca, Geleneksel
    • Çince, Basitleştirilmiş
    • İngilizce (Avustralya)
    • İngilizce (Kanada)
    • İngilizce (Japonya)
    • İngilizce (Singapur)
    • İngilizce (UK)
    • Fransızca (Kanada)
    • Fransızca (Fransa)
    • Almanca (Almanya)
    • Japonca
    • Korece

    Hazırlanan dil desteği Vision Pro'nun tüm bu bölgelere aynı anda piyasaya sürüleceği anlamına gelmese de bu bölgelerin Apple için öncelik olduğu anlaşılabilir. Liste, Apple'ın Vision Pro'yu en azından Avustralya, Kanada, Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde satmaya hazırlandığının güçlü bir göstergesi. Şimdilik Vision Pro için herhangi bir küresel çıkış tarihi bulunmuyor ancak analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Vision Pro'yu hazirandaki WWDC 2024'ten önce daha fazla pazarda satışa sunacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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