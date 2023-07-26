Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri!

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde hem yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'i hem de yepyeni akıllı saati Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'i tanıttı. Peki Samsung Galaxy Watch 6 serisi, beraberinde ne gibi yenilikler getiriyor? İşte Galaxy Watch 6 ve Watch Classic özellikleri ve fiyatı...

Samsung Galaxy Watch 6 serisinin öncelikli odak noktası sağlık takibi. Ancak Samsung, şık tasarıma verdiği önemi vurgulamaktan da vazgeçmemiş. Galaxy Watch 6, iki model olarak karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki alüminyum çerçeveli Galaxy Watch 6 (40mm ve 44mm), diğeri ise paslanmaz çelik yapılı Watch 6 Classic (43mm ve 47mm).

Hareketli çerçeve ve daha fazlası

Yeni cihazlar tasarımsal olarak seleflerini andırıyor olsa da, daha ince çerçeve, daha büyük ekran ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi hareketli çerçevenin geri dönüyor olması. Classic modeline özel olacak bu tasarım, saatin çeşitli özelliklerine olan erişimi büyük oranda kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Galaxy Watch 6, kişiselleştirilmiş kadran seçenekleri için artık daha rahat bir kullanım sunuyor. Önceki modellerde karşımıza çıkan pimli tasarım korunmuş. Ancak ek bir uğraşa gerek duymadan özel bir düğme yardımıyla kayış değişimi yapılabiliyor.

Teknik detaylara gelirsek, Samsung Galaxy Watch 6 40mm, 432 x 432 piksel çözünürlük sunan 1,3 inç AMOLED, Watch 6 44mm sürümü ise 480 x 480 piksel çözünürlük sunan 1,5 inç AMOLED ekranla geliyor. Galaxy Watch 6 Classic ise, 43 mm için 1,3 inç ve 47mm 1,5 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca her iki modelin de çizilmelere karşı safir kristal ekran ile geldiğinin altını çizelim.

Güçlü donanım ve uzun ömürlü batarya

Cihazların içerisinde Samsung tarafından geliştirilen ve üretilen 5nm Exynos W930 işlemci bulunuyor. Bu yonga Watch 5'e güç veren W920'ye kıyasla düşük güç tüketimi ve performansıyla dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak her iki modelde de 2 GB RAM, depolama tarafında ise 16GB dahili hafıza sunulmakta.

Tam Boyutta Gör Tabii geliştirmeler bu kadarla sınırlı değil. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Pro’nun dikkat çeken noktalarından birisi de pil kapasitelerinin ve şarj hızlarının artması. Galaxy Watch 5 modellerinde 284 ve 410 mAh olan pil kapasitesi Watch 6 modellerinde 300mAh (40mm) ve 425 mAh’e (44mm) yükseliyor. Classic modelinde ise 300mAh (43mm) ve 425mAh (47mm) pil paketi korunmuş.

Bununla birlikte Watch 6 ve Watch 6 Pro'nun pil süreleri 30 saate ulaşacak. Her zaman açık ekran kapalı halde ise, bu süre 40 saate çıkacak. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, sensör tarafındaysa bizleri GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, EKG, kalp atış hızı ve vücut yağ ölçer sensörleri karşılıyor. Ayrıca kullanıcılar uyku takibi, stres ve SpO2 verilerine de ulaşabilecek.

Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic fiyatı

Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılanGalaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Her iki saatin fiyatına gelirsek,Galaxy Watch 6 40mm 5.999 TL, 44mm ise 6.499 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Diğer tarafta Galaxy Watch 6 Classic ise, 43 mm için 7.499 TL, 47 mm içinse 7.999 TL'ye mal olacak.

Galaxy Watch 6:

40 mm: 5.999 TL

44 mm: 6.499 TL

Galaxy Watch 6 Classic:

43 mm: 7.499 TL

47 mm: 7.999 TL

Galaxy Watch 6 özellikleri

Ekran : 40mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 44mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal

: 40mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 44mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal Ram: 2GB

2GB İşlemci: Exynos W930

Exynos W930 Batarya: 40 mm 300 mAh / 44 mm 425 mAh 10W şarj

40 mm 300 mAh / 44 mm 425 mAh 10W şarj Yazılım: Wear OS One UI Watch 5

Wear OS One UI Watch 5 Depolama: 16 GB

16 GB Sensör: Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü

Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS

LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS Boyutlar: 42.8 x 44.4 x 9.0 mm (44mm) / 38.8 x 40.4 x 9.0 mm (40mm)

42.8 x 44.4 x 9.0 mm (44mm) / 38.8 x 40.4 x 9.0 mm (40mm) Ağırlık: 33.3g (44mm) / 28.7g (40mm)

33.3g (44mm) / 28.7g (40mm) Sertifikalar: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H

5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Renk seçenekleri:

40mm: Siyah, Altın

Siyah, Altın 44mm: Siyah, Gümüş

Galaxy Watch 6 Classic özellikleri

Ekran : 43mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 47mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal

: 43mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 47mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal Ram: 2GB

2GB İşlemci: Exynos W930

Exynos W930 Batarya: 43 mm 300 mAh / 47 mm 425 mAh 10W şarj

43 mm 300 mAh / 47 mm 425 mAh 10W şarj Yazılım: Wear OS ve One UI Watch 5

Wear OS ve One UI Watch 5 Depolama: 16 GB

16 GB Sensör: Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü

Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS

LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS Boyutlar: 46.5 x 46.5 x 10.9 mm (47mm) / 42.5 x 42.5 x 10.9 mm (43mm)

46.5 x 46.5 x 10.9 mm (47mm) / 42.5 x 42.5 x 10.9 mm (43mm) Ağırlık: 59.0g (47mm) / 52.0g (43mm)

59.0g (47mm) / 52.0g (43mm) Sertifikalar: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H

5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Renk seçenekleri:

43mm: Siyah, Gümüş

Siyah, Gümüş 47mm: Siyah, Gümüş

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch 6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri!