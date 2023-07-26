Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri!

- Hareketli çerçeve ve daha fazlası
- Güçlü donanım ve uzun ömürlü batarya
- Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic fiyatı
- Galaxy Watch 6:
- Galaxy Watch 6 Classic:
- Galaxy Watch 6 özellikleri
- Galaxy Watch 6 Classic özellikleri
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Samsung Galaxy Watch 6 serisinin öncelikli odak noktası sağlık takibi. Ancak Samsung, şık tasarıma verdiği önemi vurgulamaktan da vazgeçmemiş. Galaxy Watch 6, iki model olarak karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki alüminyum çerçeveli Galaxy Watch 6 (40mm ve 44mm), diğeri ise paslanmaz çelik yapılı Watch 6 Classic (43mm ve 47mm).
Hareketli çerçeve ve daha fazlası
Yeni cihazlar tasarımsal olarak seleflerini andırıyor olsa da, daha ince çerçeve, daha büyük ekran ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi hareketli çerçevenin geri dönüyor olması. Classic modeline özel olacak bu tasarım, saatin çeşitli özelliklerine olan erişimi büyük oranda kolaylaştırıyor.
Teknik detaylara gelirsek, Samsung Galaxy Watch 6 40mm, 432 x 432 piksel çözünürlük sunan 1,3 inç AMOLED, Watch 6 44mm sürümü ise 480 x 480 piksel çözünürlük sunan 1,5 inç AMOLED ekranla geliyor. Galaxy Watch 6 Classic ise, 43 mm için 1,3 inç ve 47mm 1,5 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca her iki modelin de çizilmelere karşı safir kristal ekran ile geldiğinin altını çizelim.
Güçlü donanım ve uzun ömürlü batarya
Cihazların içerisinde Samsung tarafından geliştirilen ve üretilen 5nm Exynos W930 işlemci bulunuyor. Bu yonga Watch 5'e güç veren W920'ye kıyasla düşük güç tüketimi ve performansıyla dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak her iki modelde de 2 GB RAM, depolama tarafında ise 16GB dahili hafıza sunulmakta.
Bununla birlikte Watch 6 ve Watch 6 Pro'nun pil süreleri 30 saate ulaşacak. Her zaman açık ekran kapalı halde ise, bu süre 40 saate çıkacak. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, sensör tarafındaysa bizleri GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, EKG, kalp atış hızı ve vücut yağ ölçer sensörleri karşılıyor. Ayrıca kullanıcılar uyku takibi, stres ve SpO2 verilerine de ulaşabilecek.
Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic fiyatı
Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılanGalaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Her iki saatin fiyatına gelirsek,Galaxy Watch 6 40mm 5.999 TL, 44mm ise 6.499 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Diğer tarafta Galaxy Watch 6 Classic ise, 43 mm için 7.499 TL, 47 mm içinse 7.999 TL'ye mal olacak.
Galaxy Watch 6:
- 40 mm: 5.999 TL
- 44 mm: 6.499 TL
Galaxy Watch 6 Classic:
- 43 mm: 7.499 TL
- 47 mm: 7.999 TL
Galaxy Watch 6 özellikleri
- Ekran: 40mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 44mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal
- Ram: 2GB
- İşlemci: Exynos W930
- Batarya: 40 mm 300 mAh / 44 mm 425 mAh 10W şarj
- Yazılım: Wear OS One UI Watch 5
- Depolama: 16 GB
- Sensör: Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü
- Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS
- Boyutlar: 42.8 x 44.4 x 9.0 mm (44mm) / 38.8 x 40.4 x 9.0 mm (40mm)
- Ağırlık: 33.3g (44mm) / 28.7g (40mm)
- Sertifikalar: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H
- Renk seçenekleri:
- 40mm: Siyah, Altın
- 44mm: Siyah, Gümüş
Galaxy Watch 6 Classic özellikleri
- Ekran: 43mm model 1,3 inç AMOLED Saphire Crystal, 47mm model 1,5 inç AMOLED Saphire Crystal
- Ram: 2GB
- İşlemci: Exynos W930
- Batarya: 43 mm 300 mAh / 47 mm 425 mAh 10W şarj
- Yazılım: Wear OS ve One UI Watch 5
- Depolama: 16 GB
- Sensör: Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü
- Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS
- Boyutlar: 46.5 x 46.5 x 10.9 mm (47mm) / 42.5 x 42.5 x 10.9 mm (43mm)
- Ağırlık: 59.0g (47mm) / 52.0g (43mm)
- Sertifikalar: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H
- Renk seçenekleri:
- 43mm: Siyah, Gümüş
- 47mm: Siyah, Gümüş
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