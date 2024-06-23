Apple'ın yeni yazılım güncellemesi iOS 17.6 beta yayınlandı

Apple'dan yeni yazılım güncellemeleri
Genel beta test kullanıcıları Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek, "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunup iOS 17 veya iPadOS 17 Genel Beta'yı açarak beta sürümünü edinebilir.
Beta sürümü indirebilmek için öncesinde kullanıcıların beta testi için Apple'a kayıt yaptırması gerekiyor. Apple'ın iOS 17 için duyurduğu özelliklerin hepsi mevcut iOS sürümünde hayata geçirildi bu nedenle iOS 17.6'da başka ne gibi özelliklerin yer alacağı netleşmedi.
Apple şimdi odağını iOS 18'e kaydırırken, iOS 17.6'nın hata düzeltmeleri ve diğer küçük iyileştirmeleri içermesi muhtemel görünüyor. Apple ayrıca yakında yayınlanacak watchOS 10.6 ve tvOS 17.6 güncellemelerinin ilk genel betalarını da yayınladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.