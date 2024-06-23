Apple, iOS ve iPadOS 17.6 geliştirici betalarından birkaç gün sonra bu güncellemelerin ilk halka açık betalarını kullanıma sundu. Bu sürümler, iOS 17 için duyurulan App Store değişiklikleri ve özelleştirme seçenekleri gibi bazı yeniliklere sahip.

Apple'dan yeni yazılım güncellemeleri

Genel beta test kullanıcıları Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek, "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunup iOS 17 veya iPadOS 17 Genel Beta'yı açarak beta sürümünü edinebilir.

Beta sürümü indirebilmek için öncesinde kullanıcıların beta testi için Apple'a kayıt yaptırması gerekiyor. Apple'ın iOS 17 için duyurduğu özelliklerin hepsi mevcut iOS sürümünde hayata geçirildi bu nedenle iOS 17.6'da başka ne gibi özelliklerin yer alacağı netleşmedi.

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Apple şimdi odağını iOS 18'e kaydırırken, iOS 17.6'nın hata düzeltmeleri ve diğer küçük iyileştirmeleri içermesi muhtemel görünüyor. Apple ayrıca yakında yayınlanacak watchOS 10.6 ve tvOS 17.6 güncellemelerinin ilk genel betalarını da yayınladı.

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Apple'ın yeni yazılım güncellemesi iOS 17.6 beta yayınlandı