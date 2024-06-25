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    Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik

    Apple, iPhone için en son yazılım yükseltmesi olan iOS 18'i WWDC 2024 etkinliğinde duyurmuştu. Birçok kullanıcı ise yeni tanıtılan iOS özelliklerinin giderek Android'e benzediğini düşünüyor.
    Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik
    Son birkaç iOS sürümü, Android'in kontrolü kullanıcıya sunma yaklaşımının doğru olduğunu kabul eder nitelikte görünüyor. Bunların çoğu ana sayfa, widget ve bir uygulama kitaplığının uygulanmasını içeriyordu. Listedeki bir sonraki adım ise uygulamaları ana ekranınızda taşımak olacak.

    Uygulamaları ana ekranın herhangi bir yerine yerleştirme

    iOS 18'i edindikten sonra bir uygulama simgesini istediğiniz yere taşıyabileceksiniz. Apple, istediğiniz her şeyi istediğiniz yere koymanıza izin vermek ve Android'in haklı olduğunu anlamak için iOS 18 sürümünü bekledi diyebiliriz.

    iPhone ana ekran renk tasarımı

    Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik Tam Boyutta Gör
    iPhone sahipleri artık ana ekranlarındaki her uygulamaya uyumsuz bir renk şeması veya simge paketi ekleyerek Apple'ın standart renk şemasını değiştirebilecek. Özelleştirme artık uygulama simgelerinizin rengini ve tonunu değiştirmeyi de kapsıyor. Ancak bu eklemeyle ilgili en önemli detay Android'in bunu yıllardır yapıyor olması.

    Kilitli ve gizli uygulamalar

    Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik Tam Boyutta Gör
    Başka bir Android özelliği olarak kabul edebileceğimiz uygulamalarınızı kilitleme ve gizleme özelliği iOS 18 ile birlikte gelecek. Her ne kadar Android arayüzlerinden bazıları kötü olsa da Samsung, Google ya da Apple'dan çok önce bir dizi kullanışlı özelliği kullanıma sunmuştu.

    Apple'ın son birkaç yıldır gizliliğe verdiği önem göz önüne alındığında, bu özelliği eklemesinin bu kadar uzun sürmesi şaşırtıcı olarak kabul ediliyor. iOS 18 kullanıma sunulduğunda, hassas veriler içeren uygulamaları kilitleyebilecek ve insanların sahip olduğunuzu bilmemesini istediğiniz uygulamaları gizleyebileceksiniz.

    Kontrol merkezini özelleştirme

    Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik Tam Boyutta Gör
    Apple kontrol merkezinizdeki bir simgeyi taşımanız gerektiğinde her defasında Ayarlar uygulamasına gitmeniz gerekiyordu. Ancak Apple, iOS 18 ile birlikte Ayarlar uygulamasına girmeden simgelerin yerini değiştirmenize izin verecek. Apple kullanıcıları Android'te bulunan bu özellikle yeni tanışmış olacak.

    Farklı kilit ekranı kısayollarını seçme özelliği

    Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik Tam Boyutta Gör
    Kişiselleştirme hiçbir zaman iOS'un güçlü bir noktası olmamıştı ancak kullanıcı arayüzünüzün öğelerini değiştirebilme özelliği artık Apple'ın mobil yazılımına entegre ediliyor. iOS 18'den itibaren kilit ekranınızdaki uygulama kısayollarını değiştirebileceksiniz.

    Özel oyun modu

    Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik
    Android telefonlarının yıllardır kullandığı oyun modu özelliği iOS 18 ile birlikte Apple kullanıcılarının kullanımına sunulacak. iPhone'unuz arka plan etkinliklerinizi ikinci plana alarak oyununuzun mümkün olduğu kadar çok kaynakla çalışmasını sağlayacak. Bu özelliğin iOS'a gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü tartışılırken Android kullanıcıları Apple'ın fikirlerinin tükendiğini düşünüyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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