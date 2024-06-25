Yıllardır Android'de olup iOS 18'e yeni gelen 6 özellik

Son birkaç iOS sürümü, Android'in kontrolü kullanıcıya sunma yaklaşımının doğru olduğunu kabul eder nitelikte görünüyor. Bunların çoğu ana sayfa, widget ve bir uygulama kitaplığının uygulanmasını içeriyordu. Listedeki bir sonraki adım ise uygulamaları ana ekranınızda taşımak olacak.

Uygulamaları ana ekranın herhangi bir yerine yerleştirme

iOS 18'i edindikten sonra bir uygulama simgesini istediğiniz yere taşıyabileceksiniz. Apple, istediğiniz her şeyi istediğiniz yere koymanıza izin vermek ve Android'in haklı olduğunu anlamak için iOS 18 sürümünü bekledi diyebiliriz.

iPhone ana ekran renk tasarımı

Tam Boyutta Gör iPhone sahipleri artık ana ekranlarındaki her uygulamaya uyumsuz bir renk şeması veya simge paketi ekleyerek Apple'ın standart renk şemasını değiştirebilecek. Özelleştirme artık uygulama simgelerinizin rengini ve tonunu değiştirmeyi de kapsıyor. Ancak bu eklemeyle ilgili en önemli detay Android'in bunu yıllardır yapıyor olması.

Kilitli ve gizli uygulamalar

Tam Boyutta Gör Başka bir Android özelliği olarak kabul edebileceğimiz uygulamalarınızı kilitleme ve gizleme özelliği iOS 18 ile birlikte gelecek. Her ne kadar Android arayüzlerinden bazıları kötü olsa da Samsung, Google ya da Apple'dan çok önce bir dizi kullanışlı özelliği kullanıma sunmuştu.

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Apple'ın son birkaç yıldır gizliliğe verdiği önem göz önüne alındığında, bu özelliği eklemesinin bu kadar uzun sürmesi şaşırtıcı olarak kabul ediliyor. iOS 18 kullanıma sunulduğunda, hassas veriler içeren uygulamaları kilitleyebilecek ve insanların sahip olduğunuzu bilmemesini istediğiniz uygulamaları gizleyebileceksiniz.

Kontrol merkezini özelleştirme

Tam Boyutta Gör Apple kontrol merkezinizdeki bir simgeyi taşımanız gerektiğinde her defasında Ayarlar uygulamasına gitmeniz gerekiyordu. Ancak Apple, iOS 18 ile birlikte Ayarlar uygulamasına girmeden simgelerin yerini değiştirmenize izin verecek. Apple kullanıcıları Android'te bulunan bu özellikle yeni tanışmış olacak.

Farklı kilit ekranı kısayollarını seçme özelliği

Tam Boyutta Gör Kişiselleştirme hiçbir zaman iOS'un güçlü bir noktası olmamıştı ancak kullanıcı arayüzünüzün öğelerini değiştirebilme özelliği artık Apple'ın mobil yazılımına entegre ediliyor. iOS 18'den itibaren kilit ekranınızdaki uygulama kısayollarını değiştirebileceksiniz.

Özel oyun modu

Android telefonlarının yıllardır kullandığı oyun modu özelliği iOS 18 ile birlikte Apple kullanıcılarının kullanımına sunulacak. iPhone'unuz arka plan etkinliklerinizi ikinci plana alarak oyununuzun mümkün olduğu kadar çok kaynakla çalışmasını sağlayacak. Bu özelliğin iOS'a gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü tartışılırken Android kullanıcıları Apple'ın fikirlerinin tükendiğini düşünüyor.

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