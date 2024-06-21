iOS 18, AirPods kurulum deneyimini üçüncü taraf aksesuarlara getiriyor

iOS 18 ile üçüncü taraf aksesuarları kurmak çok daha kolay
iOS 18 ile birlikte bu hızlı eşleştirme süreci ilk kez aksesuar üreticilerinin kullanımına sunulacak. "AccessorySetupKit" adı verilen yeni API (Uygulama Programlama Arabirimi), üçüncü taraf aksesuarlara AirPods ve AirTag gibi Apple aksesuarlarıyla aynı kurulum deneyimini sunuyor.
iOS 18'i doğru uygulamayla çalıştıran iPhone veya iPad, uyumlu bir aksesuar algıladığında, kullanıcıya söz konusu cihazla eşleştirmeyi onaylaması için bir açılır pencere gösterecek. Sistem sadece bir dokunuşla, aksesuarın gerektirdiği tüm Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak gerçekleştirecektir.
Bu aynı zamanda kullanıcıların artık Bluetooth ve Wi-Fi izinlerini söz konusu aksesuarın uygulamasına ayrı ayrı manuel olarak vermek zorunda kalmayacağı anlamına da geliyor. Aksesuarın PIN kodunu onaylamak gibi daha karmaşık bir eşleştirme süreci gerektirmesi durumunda iOS 18 API, bir uygulamayı açmaya gerek kalmadan kullanıcıdan bu bilgiyi de isteyebilir.
Aksesuar eşleştirildikten sonra, onunla ilgili daha fazla bilgiyi Gizlilik ayarları içindeki yeni Aksesuarlar menüsünde bulabilirsiniz. Bu, Apple aksesuarlarının iOS ile sunduğu entegrasyonun aynısını sunma şansı olmayan aksesuar üreticileri için kesinlikle çok büyük bir haber.
Bu durum hem aksesuar uygulamalarında hem de aksesuarların kendisinde güncellemeler gerektirecektir. Bu nedenle, bu sonbaharda iOS 18'in piyasaya sürülmesinden önce yeni API'yi çalışır halde görmeyi beklemek yanlış olur. iOS 18'in beta önizlemesi şu anda geliştiriciler için mevcut. Herkese açık beta ise önümüzdeki ay yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.