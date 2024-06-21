iOS 18, AirPods kurulum deneyimini üçüncü taraf aksesuarlara getiriyor

Tam Boyutta Gör Apple,2016 yılında AirPods'u piyasaya sürdüğünde şirket aynı zamanda kablosuz aksesuarları iPhone ve iPad ile eşleştirmenin yeni, kolay ve sezgisel bir yolunu da tanıtmıştı. Sistem, Bluetooth ayarlarına gidip düğmelere basmak yerine yakındaki aksesuarı tespit ediyor ve kullanıcıdan onu eşleştirmesini istiyor.

iOS 18 ile üçüncü taraf aksesuarları kurmak çok daha kolay

iOS 18 ile birlikte bu hızlı eşleştirme süreci ilk kez aksesuar üreticilerinin kullanımına sunulacak. "AccessorySetupKit" adı verilen yeni API (Uygulama Programlama Arabirimi), üçüncü taraf aksesuarlara AirPods ve AirTag gibi Apple aksesuarlarıyla aynı kurulum deneyimini sunuyor.

iOS 18'i doğru uygulamayla çalıştıran iPhone veya iPad, uyumlu bir aksesuar algıladığında, kullanıcıya söz konusu cihazla eşleştirmeyi onaylaması için bir açılır pencere gösterecek. Sistem sadece bir dokunuşla, aksesuarın gerektirdiği tüm Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak gerçekleştirecektir.

iPhone 16 modellerinin tüm boyutları ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Bu aynı zamanda kullanıcıların artık Bluetooth ve Wi-Fi izinlerini söz konusu aksesuarın uygulamasına ayrı ayrı manuel olarak vermek zorunda kalmayacağı anlamına da geliyor. Aksesuarın PIN kodunu onaylamak gibi daha karmaşık bir eşleştirme süreci gerektirmesi durumunda iOS 18 API, bir uygulamayı açmaya gerek kalmadan kullanıcıdan bu bilgiyi de isteyebilir.

Aksesuar eşleştirildikten sonra, onunla ilgili daha fazla bilgiyi Gizlilik ayarları içindeki yeni Aksesuarlar menüsünde bulabilirsiniz. Bu, Apple aksesuarlarının iOS ile sunduğu entegrasyonun aynısını sunma şansı olmayan aksesuar üreticileri için kesinlikle çok büyük bir haber.

Bu durum hem aksesuar uygulamalarında hem de aksesuarların kendisinde güncellemeler gerektirecektir. Bu nedenle, bu sonbaharda iOS 18'in piyasaya sürülmesinden önce yeni API'yi çalışır halde görmeyi beklemek yanlış olur. iOS 18'in beta önizlemesi şu anda geliştiriciler için mevcut. Herkese açık beta ise önümüzdeki ay yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18, AirPods deneyimini diğer aksesuarlara da getiriyor