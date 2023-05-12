Messenger Apple Watch ile yollarını ayırıyor

Tam Boyutta Gör Messenger, 2011 yılında Facebook üzerinden gerçekleşen bir mesajlaşma hizmeti olarak hayatımıza girdi. 2014 yılında uygulama olarak güncellendi ve kullanımı büyük oranda arttı. Şimdi ise birçok kişinin birbirleriyle sohbet etmek için kullandığı popüler bir uygulama.

Yalnız bir sorun var; bazı Messenger kullanıcılarına 31 Mayıs'tan sonra Apple Watch'ların artık Messenger'ı desteklemeyeceğine dair bildirim gönderildi. Ancak uygulamadan gelen bildirimleri saatlerinde almaya devam edecekleri belirtildi. Bir çok kişi bu duruma tepki gösterdi ve Meta'dan bir açıklama bekledi.

Ardından Meta sözcüsü ise; "Kullanıcılar Apple Watch'larından bildirim almaya devam edecekler. Ancak Mayıs ayının sonundan itibaren artık gelen mesajlara saatlerinden cevap veremeyecekler. Messenger'ı iPhone, masaüstü ve web üzerinden kullanmaya devam edebilirler." şeklinde bir açıklama yaptı.

Meta, Apple Watch'lar için Messenger uygulamasının fişini şekiyor

Meta, 2015 yılında tanıttığı Apple Watch için Messenger uygulamasını sonlandırma kararıyla ilgili bir neden belirtmedi. Uygulama, kullanıcıların telefondan Messenger'ı açmadan sesli mesajlar, beğeniler ve çıkarmalar gibi öğeleri göndermelerine olanak sağlamakta.

Messenger, Facebook'a 9 yıl sonra geri dönüyor 2 ay önce eklendi

Bazı Facebook kullanıcıları, bu kararın alınmasındaki en büyük etkenin, çoğu işlemin saat uygulamasından yapıldığı ve telefon uygulamasında az vakit geçirilmesiden kaynaklı olduğunu düşünmekte. Apple tarafında ise, şirket watchOS 10 ile birlikte daha fazla fitness ve sağlık özelliklerine odaklanacak gibi görünüyor. Zira bu durum, Apple Watch'lardaki üçüncü taraf uygulamaların ikinci plana atılmaya zorlanması gibi sonuçlar doğurabilir.

Belki de Messenger'ın desteğinin kesilmesi, diğer uygulamaların da desteklerinin kesileceğinin bir habercisi olabilir. Öyle ya da böyle, 31 Mayıs tarihinden itibaren Meta, Apple Watch'lar için Messenger uygulamasının fişini çekiyor.

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Apple Watch'lar için Messenger desteği kesiliyor