Çinliler ülkenin ilk ChatGPT tarzı sohbet robotunu çökertti: Bir gün dayanamadı

Tam Boyutta Gör Çin'in Fudan Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar geliştirdikleri yapay zeka destekli MOSS sohbet robotunun, kullanıma sunulduktan saatler sonra çökmesinden dolayı kamuoyundan özür diledi. Sistem trafikteki ani artışla başa çıkamadı.

ChatGPT sohbet robotu Time dergisine kapak oldu 1 gün önce eklendi

Pazartesi günü halka açılan MOSS kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar toplu halde projenin web sitesine akın etti. Sohbet robotu devlet medyası tarafından ChatGPT'nin ilk Çinli rakibi olarak lanse edilince milyonlarca tıklama aldı.

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Bilgi işlem kaynakları yükü kaldıramadı

Ziyaretçi akınına dayanamayan MOSS daha ilk günden devre dışı kaldı. Sistem kapatıldı ve sohbet robotunun artık halka açık olmayacağı duyuruldu. Yaşananlar Çin'de de tıpkı dünyanın geri kalanında olduğu gibi üretken yapay zeka ve ChatGPT'ye yönelik son derece büyük bir heyecan uyandığını gösteriyor.

Geliştirici ekip başlangıçta MOSS sohbet robotunu ChatGPT ile kıyaslasa da Open AI projesinin daha gelişmiş olduğunu kabul ediyor. Fudan Üniversitesi'nin bilgi işlem kaynakları yapay zekayı yoğun trafik koşullarında çalışır durumda tutmak için yeterli değildi. Ayrıca projede yer alan uzmanlar sistemi sorunsuz çalışacak şekilde optimize edemediler.

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Çinliler ülkenin ilk ChatGPT tarzı sohbet robotunu çökertti