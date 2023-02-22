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    Çinliler ülkenin ilk ChatGPT tarzı sohbet robotunu çökertti: Bir gün dayanamadı

    ChatGPT'nin Çinli versiyonu halka açılmasından sadece birkaç saat sonra çöktü. Yapay zeka tabanlı sohbet robotu MOSS, yoğun trafikle başa çıkamadı.             
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    Çinliler ülkenin ilk ChatGPT tarzı sohbet robotunu çökertti Tam Boyutta Gör
    Çin'in Fudan Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar geliştirdikleri yapay zeka destekli MOSS sohbet robotunun, kullanıma sunulduktan saatler sonra çökmesinden dolayı kamuoyundan özür diledi. Sistem trafikteki ani artışla başa çıkamadı.

    Pazartesi günü halka açılan MOSS kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar toplu halde projenin web sitesine akın etti. Sohbet robotu devlet medyası tarafından ChatGPT'nin ilk Çinli rakibi olarak lanse edilince milyonlarca tıklama aldı.

    Çinliler ülkenin ilk ChatGPT tarzı sohbet robotunu çökertti Tam Boyutta Gör

    Bilgi işlem kaynakları yükü kaldıramadı

    Ziyaretçi akınına dayanamayan MOSS daha ilk günden devre dışı kaldı. Sistem kapatıldı ve sohbet robotunun artık halka açık olmayacağı duyuruldu. Yaşananlar Çin'de de tıpkı dünyanın geri kalanında olduğu gibi üretken yapay zeka ve ChatGPT'ye yönelik son derece büyük bir heyecan uyandığını gösteriyor.

    Geliştirici ekip başlangıçta MOSS sohbet robotunu ChatGPT ile kıyaslasa da Open AI projesinin daha gelişmiş olduğunu kabul ediyor. Fudan Üniversitesi'nin bilgi işlem kaynakları yapay zekayı yoğun trafik koşullarında çalışır durumda tutmak için yeterli değildi. Ayrıca projede yer alan uzmanlar sistemi sorunsuz çalışacak şekilde optimize edemediler.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 16 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 23 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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