Apple Watch satışları düşüşte

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Canalys analistleri, akıllı saat pazarının son durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. 2020'nin ilk çeyreğini kapsayan veriler, koronavirüs (Covid-19) pandemisine rağmen pazarın %12 büyüdüğünü ve toplam sevkiyatın 14.3 milyon adede ulaştığını ortaya koydu.

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Apple tartışmasız şekilde pazar lideri konumunda ancak şirketin satışları %13 oranında düştü. Genel tablo, Cupertinolu devin sıkıntılı bir ilk çeyrek performansı sergilediğini gösteriyor. Canalys Analisti Vincent Thielke'ye göre Apple müşterilerinin AirPods'u 'olmazsa olmaz' bir aksesuar olarak görmeye başlaması Apple Watch'un rüzgarını yavaşlattı.

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Huawei, Samsung'u geçti

Buna rağmen Apple hala pazarın %36.3'lük kısmını elinde bulunduruyor. Şirket ilk çeyrekte 5.2 milyon akıllı saat sevkiyatı gerçekleştirdi. Huawei ise sevkiyat oranını %113 artırarak Samsung'u geride bıraktı. Çinli şirket %14.9'luk pazar payı ve 2.1 milyon adetlik sevkiyatla ikinci sırada.

Üçüncülüğe gerileyen Samsung, 1.8 milyon akıllı saat sattı ve sevkiyatlarını %46 oranında artırdı. İlk beşte Garmin ve Fitbit de yer alıyor. Bu şirketler de sırasıyla 1.1 milyon ve 900 bin sevkiyat rakamlarına ulaştı. Apple'ın satışlarında durgunluk olmasa akıllı saat pazarındaki büyüme şüphesiz ki daha fazla olacaktı.

https://canalys.com/newsroom/canalys-worldwide-smartwatch-shipments-q1-2020

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