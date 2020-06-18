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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu

    Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'nun İsveçli şirket Leia'nın Turkcell'deki hisselerini almak üzere anlaşma sağlandığını açıkladı.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu
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    Hükümet tarafından kurulan ve kamu şirketlerinin gelirini artırmayı amaçlayan Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in İsveçli ortağı Telia’nın tüm hisselerini satın aldı. TVF, yüzde 24,02’lik hisse için 530 milyon dolar ödeyecek. Daha önceki hisselerle birlikte TVF’nin toplam hissesi yüzde 26,2 oldu. Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. 

    Ayrıca Bkz. "LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak"

    Anlaşmanın sağlandığını Ekonomi Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde Turkcell’in yüzde 26,2 hissesinin yanı sıra Çaykur, THY, TCDD, Halkbank, Türkiye Petrolleri, PTT gibi şirketlerin tamamı veya büyük bölümü bulunuyor. 

    Turkcell Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da onaylanması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından sürecin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa.
    Turkcell kar eden bir kuruluş. İyi yatırım.
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    pro-üye (olcay parlak) 1 sa.
    Biz de turkcell i yerli biliyoruz. Satılmış ruhumuz bile duymamış.
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    Alqu 1 sa. yeni yorumcu pro-üye
    O tarz şeyler gece imzalanıyor genelde satma işinde bunlar kadar hızlısı yoktur
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    V4LKyR 1 sa.
    Daha bugün okuduk haberi olabilir mi diye, hemen ne ara aldılar :)
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 sa.
    türk telekom gibi en az 50 milyar dolar borcu yok , türkcell iyidir.
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    GENERALCELL (ESKİ ÜYELERDEN BİCO) 1 sa.
    AYCELL vakasına benzememesi temennisiyle...

    Umarım koca şirketi harcamazlar.
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    DH Misafiri 1 sa.
    varlık fonu hala çok zayıf en az 1 trilyon dolar değere ulaşması lazım 5 milyonluk norveçin fonu 1 trilyon doların çok üzerinde. fakat önce fonun şeffaflığının artması lazım.
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    interwap (Volkan ) 19 dk.
    "An itibariyle yönetim kuruluna atanmasını beklediğim kişi"

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    001ATB (Ahmet Turan) 7 dk.
    Epic games e Mount and Blade Bannerlord gelmiş haberiniz olsun kuponla 60 TL ye geliyor
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    zero fear 2 dk.
    Hayırlı uğurlu olsun Turkcell deli gibi kar eden bir şirket
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