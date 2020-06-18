Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu

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Hükümet tarafından kurulan ve kamu şirketlerinin gelirini artırmayı amaçlayan Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in İsveçli ortağı Telia’nın tüm hisselerini satın aldı. TVF, yüzde 24,02’lik hisse için 530 milyon dolar ödeyecek. Daha önceki hisselerle birlikte TVF’nin toplam hissesi yüzde 26,2 oldu. Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

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Anlaşmanın sağlandığını Ekonomi Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde Turkcell’in yüzde 26,2 hissesinin yanı sıra Çaykur, THY, TCDD, Halkbank, Türkiye Petrolleri, PTT gibi şirketlerin tamamı veya büyük bölümü bulunuyor.

Turkcell Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da onaylanması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından sürecin 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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