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    Apple Watch SE 3 bekleyenler için üzen gelişme: Eylül'de tanıtılmayabilir

    Apple Watch SE, Apple'ın saatleri arasından en uygun fiyatlı model. Apple Watch SE 3 modelinin Eylül ayında iPhone 15 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyordu ancak bu, olmayabilir.
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    Apple Watch SE 3, iPhone 15 ile tanıtılmayabilir Tam Boyutta Gör
    Apple Watch SE’nin iki yıllık yükseltme döngüsünde kalacağı, bu nedenle Apple’ın bu sene yeni Apple Watch SE modelini yeni nesil iPhone’larla birlikte tanıtmayacağı söyleniyor.

    Apple Watch SE 3, bu yıl tanıtılmayabilir

    Apple Watch SE’nin önceki nesilleri Eylül 2020 ve Eylül 2022’de tanıtılmıştı. Ancak, üçüncü nesil modelin Eylül 2024’te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Apple Watch SE 2 alanlar için güzel, SE 3 modelini bekleyenler için kötü bir gelişme.

    Apple Watch SE, en uygun fiyatlı Apple Watch modeli ancak birçok özellikten yoksun. EKG uygulaması, kan oksijen uygulaması, her zaman açık ekran, sıcaklık takibi gibi özellikler içermemesiyle fiyatı diğer modellere kıyasla daha uygun. Ayrıca Apple Watch Series 7, 8 gibi daha pahalı modellere kıyasla daha kalın çerçeve ve daha küçük kasa boyutuna sahip.

    Apple, bu sene iki kasa boyutu seçeneğiyle Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelini tanıtacak.

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