Apple Watch SE 3 bekleyenler için üzen gelişme: Eylül'de tanıtılmayabilir

Tam Boyutta Gör Apple Watch SE’nin iki yıllık yükseltme döngüsünde kalacağı, bu nedenle Apple’ın bu sene yeni Apple Watch SE modelini yeni nesil iPhone’larla birlikte tanıtmayacağı söyleniyor.

Yeni nesil Apple Watch Ultra önceki modelden daha hafif olacak 6 gün önce eklendi

Apple Watch SE 3, bu yıl tanıtılmayabilir

Apple Watch SE’nin önceki nesilleri Eylül 2020 ve Eylül 2022’de tanıtılmıştı. Ancak, üçüncü nesil modelin Eylül 2024’te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla Apple Watch SE 2 alanlar için güzel, SE 3 modelini bekleyenler için kötü bir gelişme.

Apple Watch SE, en uygun fiyatlı Apple Watch modeli ancak birçok özellikten yoksun. EKG uygulaması, kan oksijen uygulaması, her zaman açık ekran, sıcaklık takibi gibi özellikler içermemesiyle fiyatı diğer modellere kıyasla daha uygun. Ayrıca Apple Watch Series 7, 8 gibi daha pahalı modellere kıyasla daha kalın çerçeve ve daha küçük kasa boyutuna sahip.

Apple, bu sene iki kasa boyutu seçeneğiyle Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelini tanıtacak.

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Apple Watch SE 3, iPhone 15 etkinliğinde tanıtılmayabilir